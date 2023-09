Kuva näyttää lennokin iskeytymisen Venäjän sotilaskoneeseen

Ukrainan lennokkien arvioidaan aiheuttaneen mittavia vaurioita lähellä Viron rajaa sijaitsevalle Pihkovan lentoasemalle tehdyssä iskussa keskiviikon vastaisena yönä.

War Zone -sivuston julkaisemien uusien satelliittikuvien perusteella ainakin kaksi Il-76-sotilaskuljetuskonetta olisi tuhoutunut ja kaksi muuta vaurioitunut. Näiden lisäksi Ukrainan sotilastiedustelu GRU:n lähteen toimittamassa infrapunakuvassa näkyy räjähdys yhden kuljetuskoneen keskiosassa.

Seuraavana päivänä otettu Planet Labs -yhtiön satelliittikuva vahvistaa kahden koneen tuhoutuneen täysin. Toisesta tulipalon tuhoamasta Il-76:sta on jäljellä vain keulaosa ja peräsin.

Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanovin mukaan lennokkien kohteena oli kuljetuskoneiden yläosa, sillä kyseisessä kohdassa sijaitsevat niiden polttoainesäiliöt ja kriittinen osa siipirakennetta. Budanov sanoo War Zonelle, että iskussa käytetyt lennokit laukaistiin Venäjän rajojen sisältä.

Infrapunakuva viittaa siihen, että lentokentälle tunkeutuneet lennokit olisivat pudottaneet pommit kauko-ohjauksessa. Periaatteessa on myös mahdollista, että tiedustelulennoki olisi tarkkaillut räjähteillä lastattujen itsemurhalennokkien iskeytymistä kohteeseensa.

Onnistuneiden iskujen on katsottu herättäneen jälleen Kremlin kannalta kiusallisia kysymyksiä Venäjän ilmapuolustuksen kyvystä suojata edes strategisesti tärkeitä sotilaskohteita.

