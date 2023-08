Ex-tiedustelujohtaja: Kreml on erittäin häpeissään

Venäjällä on tehty lukuisia lennokki-iskuja viimeisten viikkojen aikana.

Keskiviikon vastaisena yönä lennokeilla iskettiin lähellä Viron rajaa sijaitsevaan Pihkovaan, jonka lentokentällä tuhoutui ainakin neljä Iljušin-76-kuljetuskonetta.

Virolainen turvallisuusasiantuntija ja ulkomaantiedustelun entinen johtaja Rainer Saks arvioi Postimees -lehdessä, että Kreml on erittäin häpeissään iskuista.

– Hyökkäyksessä Pihkovaan käytetiin noin viittätoista lennokkia. Venäjän johdolle vakava kysymys on se, että miten ne pääsivät Pihkovaan? Jos ne lähetettiin Ukrainan alueelta, niin kuinka ne onnistuivat matkaamaan huomaamattomasti yli 600 kilometriä, edes siinäkin tapauksessa, että ne olisivat tulleet Valko-Venäjän alueen yli, Saks ihmettelee.

– Venäjän johdolle tämä on erittäin kiusallinen hetki ja suuri ajattelun aihe.

Ex-tiedustelujohtajan mukaan viime viikkojen lennokki-iskut eri puolilla Venäjää vahvistavat sen, että venäläisillä ei ole korkelaatuisia ilmavalvonta- ja ilmapuolustuslaitteita. Ilmatilaa ei pystytä suojaamaan edes tärkeiden sotilaskohteiden lähellä.

Venäjä on syyttänyt iskuista Ukrainaa, joka ei ole kuitenkaan myöntänyt tehneensä iskuja.

Saksin mukaan selvää on se, että Ukraina yrittää hyökätä Venäjän alueella sotilaallisesti tärkeisiin kohteisiin, jotta venäläisten sotilaalliset voimavarat ehtyvät ja hyökkäysoperaation suunnittelu ja toteuttaminen vaikeutuvat merkittävästi. Samalla aloite sodassa pysyy Ukrainan käsissä.

– Vahvin vaikutus on strategisella tasollla.

The Defence Intelligence of Ukraine has confirmed the destruction of 4 Il-76 planes during last night’s attack on Pskov.

Each aircraft costs about $86 million.

How many more aircrafts are still damaged is still being established – representative of @DI_Ukraine Andrii Yusov. pic.twitter.com/hUfurFLTrr

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 30, 2023