Kuusi poliisia tulilinjalla, epäillään kuuden murhan yrityksestä

Keskusrikospoliisi tiedottaa tutkivansa tapausta, jossa yhtä miestä epäillään yhteensä kuudesta murhan yrityksestä Huittisissa. Rikosten tekoaika on ollut 19. syyskuuta.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisi oli noutamassa henkilöä, joka kieltäytyi yhteistyöstä. Poliisin lähestyessä miestä tämä ampui kaksi laukausta, jotka poliisin käsityksen mukaan oli kohdistettu poliisiin.

Rikosten epäiltyinä tekonimikkeinä on murhan yritys, koska ne kohdistuivat virkatehtäviä suorittaneisiin poliisimiehiin.

Tilanteessa epäillään konkreettisesti vaarantuneen lähellä olleiden kuuden poliisin henki ja terveys. Laukausten jälkeen epäilty luopui aseistaan, eikä tehnyt enempää vastarintaa.

Poliisi ei tiedotteensa mukaan käyttänyt tilanteessa asetta, eikä tapahtumista aiheutunut sivullisille vaaraa. Tilanteessa ei poliisin mukaan aiheutunut vakavia fyysisiä vammoja kellekään.

Epäilty on vangittu, ja poliisi on takavarikoinut epäillyn teossa käyttämät aseet. Syytteiden noston määräaika on 29. helmikuuta 2024.

Poliisi aikoo tiedottaa asiasta seuraavan kerran esitutkinnan valmistuttua.