Kuusi oppia Ukrainan sodasta: Pelotteella on hyvin suuri arvo

Maailman vanhin ja Britannian johtava puolustus- ja turvallisuusalan ajatushautomo Royal United Services Institute (RUSI) järjestää vuosittain ilmasodankäyntiä käsittelevän Combat Air -seminaarin. Tänä vuonna teemana oli Venäjän sota Ukrainassa ja sen vaikutukset länsimaisen ilmapuolustuksen kehittämiseen.

Seminaarin avauspuheen piti kuninkaallisten ilmavoimien varakomentaja, kenraali Richard Knighton. Hän kertoi omat näkemyksensä tärkeimmistä strategisista ja taktisista opeista, jotka ovat tässä vaiheessa löydettävissä Ukrainassa käytävästä sodasta.

Kenraali toki huomautti, että teemme helposti johtopäätöksiä vain meille tutuista aiheista, eikä hänkään edes yrittänyt sitä välttää.

Kenraalin kolme strategista opetusta ovat:

1. Emme halua joutua tällaiseen sotaan, joka on kauhistuttavan kuluttavaa. Länsi ei haluaisi sotia tällä tavoin. Siksi pelotteella on hyvin suuri arvo.

2. Ilma- ja avaruusvoima ovat olennaisia sen suhteen, miten sodassa käy. Se, että kumpikaan osapuoli Ukrainassa käytävässä sodassa ei ole onnistunut ilmaherruuden saavuttamisessa tai sen ylläpitämisessä, on osasyy sille, miksi käydään kulutussotaa. Olemme myös ensi kertaa nähneet avaruuskykyjen merkittävän vaikutuksen sodankäyntiin.

3. Se sodan osapuoli, joka sopeutuu nopeimmin, todennäköisesti voittaa. Se tiedetään historiastakin, mutta sama on nähtävissä joka päivä Ukrainassa. On huomionarvoista, esimerkiksi miten [tutkaan hakeutuva] HARM-ohjus sovitettiin MiG-29-hävittäjään viikoissa, kun lännessä siihen menee vuosia, ja siihen käytetään mahdollisesti satoja miljoonia puntia.

Kenraali kolme taktista opetusta ovat:

1. Vaatimus suurille varastoille on hyvin selvä, jos joutuu tällaiseen sotaan. Sen strategisena johtopäätöksenä pitää miettiä, mitä se merkitsee teollisuudelle ja teolliselle perustalle sekä lännen kapasiteetille täyttää niitä varastoja, jos joutuu sotaan, koska emme halua pitää suuria varastoja ilman, että meillä on myös kykyä korvata ne asianmukaisella nopeudella.

2. Elektromagneettisen spektrin merkitys. Ukrainassa on viimeisen reilun vuoden ajan käyty ennennäkemätöntä elektronista sodankäyntiä. Kykymme taistella elektromagneettisessa spektrissä ja hallita sitä on tärkeä avain menestymiselle.

3. Integroitu ilma- ja ohjuspuolustus. Osasyy sille, että Ukraina kykeni latistamaan Venäjän hyökkäyksen, oli sen kyky puolustautua Venäjän ilmavoimia vastaan. Osasyy oli Venäjän ilmavoimien taitamattomuudessa, mutta Ukrainan toimintakyvyllä ilmapuolustuksen suunnitellun hajauttamisen kautta oli suuri merkitys.