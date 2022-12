Kuusi nuorta pahoinpiteli 14-vuotiaan Vantaalla – “Missä tässä maassa mennään?”

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki kertoo olevansa huolissaan lasten ja nuorten rikollisesta käyttäytymisestä.

– Olemme kertoneet pitkin vuotta lasten ja nuorten rikollisesta käyttäytymisestä – huoli on suuri. Kerromme jatkossakin tutkinnassa olevista vakavista rikoksista, joita valitettavasti riittää. On vakavan tarkastelun paikka, missä tässä maassa mennään, Koskimäki toteaa Twitterissä.

Itä-Uudenmaan poliisissa on tutkittavana tapaus, jossa usean henkilön epäillään syyllistyneen muun muassa törkeään pahoinpitelyyn sekä törkeään ryöstön yritykseen marraskuun lopussa Vantaan Hakunilassa.

Tapahtumat sijoittuvat perjantai-illalle 25.11.2022 Vantaan Hakunilan urheilupuiston läheisyyteen, mihin 14-vuotias uhri oli houkuteltu tapaamaan ystäviään.

– Paikan päällä uhrilta oli yritetty ryöstää omaisuutta ja hänet oli pahoinpidelty vakavaa väkivaltaa käyttäen hakkaamalla ja pään alueelle potkimalla. Lopulta uhri oli teräaseella uhkaamalla riisutettu alasti, kertoo nuorten tukintaryhmän rikosylikonstaapeli Pia Katajala tiedotteessa.

Poliisin tietojen mukaan yksi epäillyistä tekijöistä oli kuvannut uhrin riisuttamisen ja hänen nöyryyttämisensä. Hänet poliisi otti kiinni jo tapahtumailtana.

– Uhri oli päässyt pakenemaan tilanteesta hyppäämällä muutaman metrin korkeudesta jyrkänteeltä alas. Uhri on harhaillut metsässä alastomana ja päätynyt noin kilometrin päähän, josta sivulliset henkilöt olivat soittaneet paikalle apua ja auttaneet hänet turvaan.

– Ellei uhri olisi päässyt pakenemaan, teko olisi voinut päättyä huomattavasti traagisemmin, Katajala jatkaa.

Tähän vakavaan väkivallantekoon poliisilla on epäiltynä yhteensä kuusi henkilöä, joista kaksi on alle 15-vuotiaita ja muut neljä 15–17 vuotiaita. Yksi epäillyistä tekijöistä on ollut vangittuna, kaksi määrättynä tehostettuun matkustuskieltoon ja yksi perusmuotoiseen matkustuskieltoon.

Tämän lisäksi lastensuojelu on kiireellisesti sijoittanut kaikki epäillyt.

– Tätä vakavaa väkivallan tekoa tutkitaan Itä-Uudenmaan poliisissa törkeänä pahoinpitelynä, törkeänä ryöstön yrityksenä, vapaudenriistona sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitona ja levittämisenä, Katajala kertoo.