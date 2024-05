Kuumaan autoon jätetyistä koirista useita ilmoituksia

SEY Suomen eläinsuojelu on viime päivinä saanut lukuisia eläinsuojeluilmoituksia kuumaan autoon jätetyistä koirista. Lisäksi SEY on vastaanottanut joka päivä useita ilmoituksia koirista parvekkeella. Näissä tapauksissa koiraa pidetään paahteisella parvekkeella, jossa sillä ei ole mahdollisuutta hakeutua varjoon tai viileään.

Kuumassa autossa tai auringon paahteessa pidetty koira voi jo lyhyessä ajassa saada lämpöhalvauksen, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Kun eläin on akuutissa hädässä ja sen hyvinvointi ja jopa henki on uhattuna, tulee asiasta ilmoittaa hätäkeskukseen, mikäli eläimen omistajaan ei ole mahdollisuutta saada välittömästi yhteyttä.

– Eläinsuojeluilmoitusten määrä lähti kasvuun heti, kun kuuma sää tällä viikolla alkoi. On hätkähdyttävää, että vuosien tiedotustyöstä huolimatta koiria jätetään edelleen kuumaan autoon. Myös kuuma, varjoton parveke on koiranpitopaikkana hengenvaarallinen, ja koiran auttamista vaikeuttaa autoon verrattuna se, että yksityisasuntoon on auttajana mahdotonta päästä, sanoo SEY:n viestintäpäällikkö Maria Eiskop tiedotteessa.

Kuuma auto on koiralle hengenvaarallinen

Helteisellä säällä auton sisälämpötila voi nousta nopeasti jopa 80 asteeseen. Sisälämpötila voi muuttua tukalan kuumaksi myös pilvisellä säällä. Ikkunoiden raolleen jättäminen tai auton siirtäminen varjoon ei yleensä riitä pitämään autoa viileänä. Paras tapa välttää lämpöhalvaus on olla jättämättä koiraa autoon kesäsäällä.

– Auton sisälämpötila nousee vaarallisen korkeaksi nopeammin kuin moni tajuaa. Jokainen tietää, miten nopeasti autossa tulee sietämättömän kuuma kesällä, jos ilmastointi ei ole toiminnassa. On muistettava, että koira saa lämpöhalvauksen vielä huomattavasti helpommin kuin ihminen, sillä se ei kykene säätelemään elimistönsä lämpöä ihon kautta hikoilemalla, sanoo Eiskop.

Eiskopin mukaan ihmisten tietoisuus asiasta on kuitenkin selvästi lisääntynyt vuosien varrella, ja kuumaan autoon jätetyistä koirista ilmoitetaan aiempaa matalammalla kynnyksellä.

– On hienoa, että monet ihmiset haluavat auttaa kuumaan jätettyjä koiria ja ottavat yhteyttä. Nopein tapa auttaa lämpöhalvausvaarassa olevaa eläintä on soittaa hätäkeskukseen.

Myös parveke voi olla vaarallinen

Paahteinen parveke ei myöskään ole oikea paikka eläimelle.

– Koiralla tulee olla mahdollisuus päästä kuumalta parvekkeelta sisään suojaan. Parveke kerää helposti lämpöä, etenkin jos se on lasitettu tai auki vain yhdeltä tai kahdelta sivulta. Koira voi saada lämpöhalvauksen myös tällaisissa oloissa. Kissa saattaa omaehtoisesti oleskella kuumallakin lasitetulla parvekkeella tai terassilla, mutta silläkin tulee olla mahdollisuus päästä sisään heti halutessaan, sanoo Eiskop.

Eläin ei välttämättä itse ymmärrä, että sen terveys on uhattuna.

– Moni koira saa lämpöhalvauksen omalla pihalla omistajansa silmien alla. Kissalla taas voi olla vaikkapa perussairaus, jonka takia sen elimistö kuivuu helposti. On aina omistajan vastuulla huolehtia siitä, ettei eläimen terveys vaarannu, vaikka sillä olisikin mahdollisuus päästä suojaan.

Lämpöhalvauksen saanut koira tarvitsee pikaista apua

Kuumassa autossa loukussa oleva koira tai muu eläin tarvitsee pikaista apua. Ensisijaisen tärkeää on pyrkiä saamaan yhteys eläimen omistajaan. Esimerkiksi kaupassa tai ostoskeskuksessa voi henkilökuntaa pyytää kuuluttamaan auton omistajaa.

Tilanne on vakava, jos koira ei enää läähätä ja käyttäydy levottomasti, vaan makaa apaattisena paikallaan. Mikäli auton omistajaa ei onnistuta löytämään nopeasti, tulee auttajan olla yhteydessä hätäkeskukseen ja pyytää ohjeita koiran auttamiseksi.

Ensiapuna lämpöhalvauksen saanut koira siirretään varjoon ja kastellaan haalealla vedellä. Jos koira pystyy juomaan, annetaan sille viileää juomavettä. Lämpöhalvauksen saanut koira tulee viedä eläinlääkärille, vaikka se ensiaputoimien seurauksena virkoaisikin. Matkan ajaksi koira kääritään viileään ja märkään pyyhkeeseen.

Sähköautoissa ilmastoinnin voi jättää päälle, vaikka auto ei ole käynnissä. Tällöin auton ikkunaan on hyvä kiinnittää lappu kertomaan asiasta ohikulkijoille.

Toimi näin, kun näet koiran kuumassa autossa 1. Huomauta asiasta auton omistajalle

Jos auton omistaja on lähettyvillä, huomauta hänelle asiasta. Voit pyytää esimerkiksi kaupan infopistettä kuuluttamaan häntä tai kysellä lähettyvillä olevilta ihmisiltä, tietävätkö he missä auton omistaja on. 2. Soita hätäkeskukseen

Jos auton avaimen haltijaa ei löydy, soita hätäkeskukseen. Ota rekisterinumero ylös ja kirjaa muistiin myös päivämäärä ja kellonaika. 3. Riko auton ikkuna

Hätätapauksessa olet myös itse oikeutettu pelastamaan eläimen kuumasta autosta. Tällaiseen tilanteen sattuessa pyydä neuvoa hätäkeskuksesta ja riko ikkuna, joka on mahdollisimman kaukana lemmikistä. Lämpimällä säällä auto kuumenee nopeasti. Koska koiran lämmönsäätelykyky on heikompi kuin ihmisen, vain viisi minuuttia kuumassa autossa voi olla sille kova koettelemus – pidempi aika jopa kohtalokas. Lämpöhalvauksen oireita ovat muun muassa voimakas läähättäminen, heikentynyt motoriikka sekä oksentaminen. Jos koira menettää tajuntansa, tilanne on jo hengenvaarallinen. Auta koiraa siirtämällä se viileämpään paikkaan, kastelemalla ensin sen tassut ja sitten vatsa ja kaula haalealla vedellä ja antamalla sille viileää vettä juotavaksi. Lämpöhalvauksen saanut koira tulee viedä eläinlääkäriin, vaikka se ensiaputoimien seurauksena virkoaisikin. Matkan ajaksi koira kääritään viileään ja märkään pyyhkeeseen. Lähde: SEY Suomen eläinsuojelu

LUE MYÖS:

Tämä virhe kesällä voi viedä koirasi hengen

Tämä virhe kotona voi maksaa kissasi hengen