Kuuma tilanne: Erikoisjoukot puolustavat Pokrovskia

Ukrainalaisten puolustajien asema on muuttunut tukalaksi Pokrovskin kaupungissa ja taistelut ovat kiihkeitä. Maanantaina aamuvarhain Ukrainan pääesikunta kertoi, että puolustajat olivat torjuneet ainakin 68 taistelukosketusta edeltävän vuorokauden aikana. Venäjä on edennyt hitaasti kohti kaupunkia, ja sen tappiot ovat suuria.

– Koko vuoden ajan Venäjä on yrittänyt vallata Pokrovskia – ukrainalaiskaupunkia, jossa ennen sotaa oli 60 000 asukasta. Venäjä on menettänyt noin 120 000 sotilasta valloittaen vain puolet kaupungista, kirjoitti viikonloppuna taloustieteen professori Roman Sheremeta viestipalvelu X:ssa.

Pokrovsk, jota kutsutaan ”portiksi Donetskiin”, sijaitsee Ukrainan armeijan tärkeällä huoltoreitillä ja on ollut Moskovan tähtäimessä yli vuoden ajan Venäjän pyrkiessä hallitsemaan koko Itä-Donetskin aluetta.

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi sanoi lauantaina antaneensa erikoisjoukoille käskyn toimia kaupungissa.

– Pokrovsk pysyy hallussamme, Syrskyi sanoi sosiaalisessa mediassa.

Päivittäisiä rintamatilannekatsauksia tuottava yhdysvaltalainen Institute for the Study of War (ISW) arvioi sunnuntaina, että Venäjän asevoimat hellittää taisteluotettaan Kostjantynivkan ja Družkivkan suunnalla keskittääkseen voimiaan Pokrovskin valtaamiseksi.

Sunnuntaina levisi kuvia, joissa näkyy Ukrainan joukkojen isku kahteen venäläiseen sotilaaseen Pohjois-Pokrovskissa. Sotilaat suorittivat ISW:n arvion mukaan soluttautumisoperaatiota, joka ei ole muuttanut maaston hallintaa tai taistelualueen etureunaa.

Tämä on Venäjän asevoimille tyypillistä: ukrainalaisten mukaan he lähettävät sotilaitaan pareissa tai pienissä kolmen miehen ryhmissä. Venäjän joukot lähettävät kouluttamattomia sotilaita hyökkäyksiin vetääkseen puoleensa ukrainalaisten lennokki- ja tykistötulta, joka puolestaan paljastaisi ukrainalaisten lennokki- ja tykistömiehistöjen sijainnit. Tämän jälkeen paremmin koulutettu venäläinen rynnäkköjalkaväki yrittää päästä lähitaistelukontaktiin ukrainalaisten joukkojen kanssa.

Ukrainan pääesikunta kertoi maanantaina aamulla, että koko Ukrainassa Venäjä on menettänyt viimeisimmän vuorokauden aikana 1160 sotilasta.