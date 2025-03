Kurskissa käydään veristä taistelua, jota Vladimir Putin ei voi keskeyttää

Ukraina ilmoitti olevansa valmis hyväksymään 30 vuorokauden tulitauon Saudi-Arabiassa käytyjen neuvotteluiden jälkeen.

Yhdysvallat palautti samalla välittömästi aseavun ja tiedustelutietojen jakamisen Ukrainalle, millä on myönteinen vaikutus rintamalla käytäviin taisteluihin. Presidentti Donald Trump kertoi pyrkivänsä keskustelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa lähipäivinä. Ulkoministeri Marco Rubio sanoi Saudi-Arabiassa, että tällä hetkellä odotetaan Kremlin vastausta tulitaukoehdotukseen.

Asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että Putin viivyttää vastaustaan Kurskin alueella käytävien kiivaiden taisteluiden vuoksi. Viime elokuussa alueelle edenneet ukrainalaisjoukot ovat joutuneet vetäytymään viime päivien aikana.

Räikeästä sotapropagandastaan tunnettu ex-presidentti Dmitri Medvedev väitti sunnuntaina Ukrainan joukkojen jääneen saarroksiin, mutta Ukrainan asevoimien komentaja kiisti väitteen maanantaina ja sanoi lähettäneensä alueelle vahvistuksia.

Sotilasasiantuntija Franz-Stefan Gadyn mukaan Venäjä oli koonnut Kurskiin uusia joukkoja helmikuun aikana ja kiihdyttänyt hyökkäyksiä Ukrainan huoltoyhteyksiä vastaan. Liitopommit ja FPV-räjähdedroonit ovat osoittautuneet tuhoisaksi aseeksi.

Venäjän kenraaliluutnantti Apti Alaudinov sanoi tiistaina valtionmedialle, että Sudzhan kaupunki on saarrettu lähes kokonaan. Venäläisjoukkojen kerrotaan aloittaneen hyökkäykset sen keskustaan.

Ukrainan joukkojen uskotaan vetäytyneen kaupungin itäpuolelta Psel-joen yli. On epäselvää, yrittävätkö sotilaat pitää kiinni Sudzhan länsiosasta, vai jatkavatko ne vetäytymistä kohti rajaa.

Ukraina on pyrkinyt pitämään kiinni kaistaleesta, koska sitä voitaisiin käyttää pelimerkkinä rauhanneuvotteluissa. Tällä hetkellä näyttää Forbesin mukaan mahdolliselta, että Kurskiin sijoitettuja prikaateja oltaisiin vetämässä takaisin Ukrainan rajan taakse.

Vladimir Putin tuskin hyväksyy tulitaukoa ennen kuin meneillään oleva taistelu saadaan päätökseen.

Geolocation of Russian troops and flags in central Sudzha, Kursk oblast, as we mentioned was expected to occur in our post yesterday. https://t.co/8yb2BU8Fz6

— Ukraine Control Map (@UAControlMap) March 12, 2025