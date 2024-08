Kurskin lisäksi ukrainalaiset ylittivät rajan Belgorodissa

Ukraina noudattaa edelleen tiukkaa operatiivista hiljaisuutta toiminnastaan Kurskin alueella. Kansainvälinen sotatutkimusinstituutti ISW on joutunut pohjaamaan arvionsa pääsiassa venäläisten sotabloggarien videojulkaisujen geopaikallistamiseen.

Videomateriaalin perusteella ukrainalaiset olivat 10. elokuuta Sudzhan kaupungin ympärillä pohjois-, länsi- ja eteläosissa. ISW:n arvion mukaan ukrainalaiset ovat pääasiassa pitäneet asemansa Kurskin alueella ja joissain kohdin hieman laajentaneet hallitsemaansa aluetta.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video, jolla ukrainalaissotilaat korvasivat Sundzhan eteläpuolella sijaitsevan Gujevon kunnantalon Venäjän lipun Ukrainan lipulla. Videon arvellaan olevan muutaman päivän vanha. Vastaavanlainen lipunvaihtovideo julkaistiin myös Sundzhan luoteispuolella sijaitsevan Sverdlikovon kyläneuvoston talolta.

Venäläislähteiden mukaan ukrainalaiset ylittivät rajan myös Belgorodin alueen vastaisella rajalla. Venäläisten sotabloggarien mukaan ukrainalaiset tekivät pari erillistä sotilaallista retkeä Poroziin ja Mokraja Orlovkaan, mutta ukrainalaiset eivät ottaneet pysyviä asemia näissä kylissä.

Ukrainan 252. erillinen aluepuolustuspataljoona kylläkin julkaisi videon Porozin kyläseuran talolta yhdessä ilmeisesti georgialaissotilaiden kanssa. Video julkaistiin pian sen jälkeen, kun Venäjän kansallinen terrorisminvastainen komitea oli julistanut terrorisminvastaisen operaation Kurskin, Brjanskin ja Belgorodin alueille 9. elokuuta alkaen.

ISW:n arvion mukaan Kreml pyrkii välttämään paniikkia julistamalla alueelle vain terrorisminvastaisen operaation täysimittaisen sota- tai hätätilan sijaan. Instituutin mukaan diktaattori Vladimir Putin on todennäköisesti nimittänyt terrorisminvastaisen operaation johtoon FSB:n johtajan Aleksandr Bortnikovin.

Bortnikov on osoittautunut tehokkaaksi sisäisen vakauden ja Kremlin hallinnon suojelemisessa, mutta ISW:n arvion mukaan FSB:n johtama terrorisminvastainen operaatio saattaa heikentää Venäjän kykyä vastata Ukrainan sotilasoperaatioon Venäjän alueella..

6/ Geolocated footage published on August 10 indicates that Ukrainian forces maintain positions south of Sudzha near Melovoi and Guyevo. Russian milbloggers claimed that Ukrainian forces are continuing operations south of Sudzha along the Gornal-Guyevo-Plekhovo line, and one…

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 11, 2024