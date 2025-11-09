Hyökkääjän uusi ase uhkaa Ukrainaa

Venäjä on alkanut päivittää neuvostoaikaisia liitopommeja asentamalla niihin suihkumoottoreita, pidentäen pommien kantamaa ja asettaen yhä laajempia alueita Ukrainasta alttiiksi ilmahyökkäyksille. Asiasta kertoo Telegraph.

Viime aikoina ukrainalaiset sotabloggarit ovat jakaneet kuvia, joissa venäläisiin KAB-liitopommeihin on liitetty kiinalaisvalmisteisia suihkumoottoreita. Aiemmin hävittäjistä laukaistavien pommien kantama on ollut vain noin 80 kilometriä.

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR:n apulaisjohtajan Vadym Skibitskyn mukaan pommit voivat moottorien ansiosta kuitenkin yltää jopa 200 kilometrin päähän.

Eräässä sosiaalisessa mediassa levinneessä kuvassa pommiin on asennettu kiinalainen Swiwin SW800Pro-Y -suihkumoottori, jollaisen voi ostaa verkkopalvelu Alibabasta noin 16 000 eurolla. Skibitsky kertoo myös, että uudet pommit on varustettu ”päivitetyillä kontrollimoduuleilla”, joiden ansiosta ne ovat vähemmän alttiita Ukrainan elektroniselle sodankäynnille.

Suihkumoottoripommien myötä yhä useampi ukrainalaiskaupunki voikin joutua Venäjän ilmaiskujen kohteeksi.

– Ukrainalle seuraukset voidaan tiivistää mahdollisen iskualueen laajenemisena ja ilmapuolustuksen kuormittumisena, selittää ajatuspaja USCC:n Serhii Kuzan.

– Kaupungit ja infrastruktuuri, jotka sijaitsevat jopa 200 kilometrin päässä etulinjasta ja joita aiemmin pidettiin suhteellisen turvallisina pommituksilta, ovat nyt uhattuina.

Kuzan huomauttaa, että suihkumoottoripommien kantama kattaa suuria alueita Poltavan, Dnipron, Harkovan, Mykolaivin ja Odessan alueista. Uhkana onkin, että melko halvat suihkumoottoripommit voivat entisestään kuormittaa jo valmiiksi tiukoilla olevaa Ukrainan ilmapuolustusta.

Ukrainalaislähteiden mukaan suihkumoottoripommeja on onnistuttu ampumaan alas. Toisaalta Ukrainan ei ole taloudellisesti järkevää käyttää lähes miljoona euroa maksavia Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän ohjuksia ampumaan alas vain kymmeniätuhansia euroja maksavia pommeja.

Venäjän suihkumoottoripommien käyttö kertoo toisaalta myös siitä, että maan ohjusvarastot ovat hupenemassa. Lisäksi Venäjä joutuu panostamaan yhä enemmän hävittäjiensä suojaamiseen ja laukaisemaan pommit kauempaa, sillä Ukrainalla on käytössään tehokkaita länsimaisia ilmapuolustusjärjestelmiä.

Kuzan ei uskokaan, että suihkumoottoripommit tulevat merkittävästi muuttamaan sodan kulkua.

– Se ei pohjimmiltaan muuta sodan luonnetta, mutta luo Ukrainan puolustukselle lisähaasteita, Kuzan toteaa.

Analyytikko muistuttaa myös, että ainakaan toistaiseksi suihkumoottoripommeja ei ole otettu laajamittaiseen käyttöön.

– [Pommien] käyttö rajautuu satunnaisiin kokeellisiin iskuihin eri alueille, joilla pyritään arvioimaan niiden tehokkuutta ja Ukrainan puolustuksen reaktioita, Kuzan arvioi.