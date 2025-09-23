Kuorma-autoilija unohti turvavälin, 17 päiväsakkoa törmäysvaarasta

Turvavälin laiminlyönti tuli kuorma-autoilijalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.
Tallenteella on nähtävillä, kuinka kuorma-auton kuljettaja ajaa ajoneuvoaan sellaisella nopeudella, että edessä olevaan toiseen kuorma-autoon ei jäänyt riittävän pitkää turvaväliä. Mikäli edessä oleva kuorma-auto olisi äkillisesti pysähtynyt tai alentanut nopeuttaan, peräänajon vaara olisi ollut ilmeinen.
Poliisin mukaan kuorma-auton nopeus oli 80 kilometriä tunnissa. Etäisyys edellä ajavaan kuorma-autoon oli vain noin kymmenen metriä. Poliisin mukaan tilanne jatkui kaikkiaan noin kahden kilometrin ajan.
– 17 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein kertoo seurauksista.
Sosiaalisessa mediassa osa kommentoijista on ihmetellyt, miksi poliisi antoi kuljettajan pitää riittämätöntä turvaväliä useamman kilometrin verran, eikä puuttunut vaaralliseen tilanteeseen saman tien.
– 80 kilometrin tuntinopeudessa ajoneuvo etenee noin 22 metriä sekunnissa eli kahden kilometrin matkaan menee noin 90 sekuntia [1,5 minuuttia]. Ei se ole mielestäni kovin paljon. Näyttö pitää kerätä ja katsoa turvallinen pysäytyspaikka, Pasterstein vastaa.
