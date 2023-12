Kuolleita ennätysmäärä – IS: Asiantuntijan mukaan syy on korona

Viime viikkoina Suomessa on tilastoitu merkittävä nousu kuolemantapausten määrässä.

HUS-yhtymän diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi Ilta-Sanomille, että yksi kuolemantapausten määrän kasvun taustalla olevista syistä on koronavirus.

– Jos nyt katsottiin vuoden 2022 kuolleisuuslukuja, niin kaikista kuolleistahan koronan aiheuttamia kuolemia oli noin 7 prosenttia.

– Kun tänä syksynä sitten virusta on ollut liikkeellä ja tartuntoja on ollut paljon, niin luultavasti se koronan osuus on vähintään samaa luokkaa mitä viime vuonna. Todennäköisesti hiukan enemmän, Lehtonen arvioi.

Syynä tilanteen huononemiselle on Lehtosen mukaan pitkälti se, että riskiryhmien rokotukset tapahtuivat liian myöhään. Epidemia-aalto ehti hänen mukaansa lähteä liikkeelle ennen ennen sitä.