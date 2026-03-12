”Kuoleman talous” kannustaa tappamaan ja kaatumaan rahan takia

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan nojaa maanpaossa elävän venäläisekonomisti, professori Vladislav Inozemtsevin mukaan ”kuoleman talouteen”, joka ei välttämättä muuta sodan kulkua, mutta leimaa olennaisesti sen luonnetta.

– Määrittelen kuoleman talous -ilmiön järjestelmäksi, jossa kansalainen, joka värväytyy, palvelee ja kaatuu sodassa, tuo perheelleen enemmän rahaa kuin mitä keskivertovenäläinen ansaitsee koko työuransa aikana – siis systeemiksi, joka tekee kuoleman taloudellisesti tuottavimmaksi tavaksi elää, Inozemtsev kirjoittaa Riddle Russia -verkkojulkaisussa.

Järjestelmä luotiin hänen mukaansa pian täysimittaisen hyökkäyssodan alettua, ja vaikka se on sittemmin kehittynyt, sen ydinpiirteet ovat säilyneet. Potentiaaliset värvättävät voivat nyt liikkua alueiden välillä ja allekirjoittaa sopimuksia siellä, missä Kremlin tarjoamat allekirjoitusbonukset ovat korkeimmat. Perustavoite on kuitenkin pysynyt muuttumattomana: Vladimir Putin haluaa välttää täysimittaisen mobilisaation.

”Kuoleman talous” on Inozemtsevin mukaan luonut Kremlille edellytykset jatkaa sotaa ilman merkittävää Venäjän sisäistä vastarintaa. Vaikka hyökkääjän eteneminen on ollut äärimmäisen vaivalloista, eikä ratkaisevaa läpimurtoa ole näköpiirissä, malli on totuttanut venäläiset sotaan, jossa on normaalia ja tavoiteltavaa tappaa ja kuolla rahan takia.

– Se on myös auttanut synnyttämään mielikuvaa Venäjästä maana, joka on immuuni talouspakotteille, valmis taistelemaan lähes loputtomiin eikä piittaa tappioista. Tämä on puolestaan vaikuttanut joihinkin länsimaisiin poliitikkoihin ja innoittanut heitä painostamaan Kiovaa hyväksymään Putinin sanelemat rauhanehdot, Inozemtsev toteaa.

Venäjän armeijan uusien sopimussotilaiden keski-ikä on lähes 50 vuotta. Monet heistä ovat sairaita – vuoden 2023 loppuun mennessä HIV-tapausten määrä armeijassa oli 20-kertaistunut sotaa edeltäviin lukuihin verrattuna – ja he lahjovat terveydenhuoltopalveluja saadakseen väärän todistuksen. Suuri osa heistä on työttömiä tai työskentelee matalapalkkaisissa ammateissa ilman pätevyyttä. Monet ovat konkurssissa tai tuomittuja rikollisia. Armeijasta on siis tullut eräänlainen roskakori, johon Putin heivaa yhteiskunnan hylkiöt, Inozemtsev toteaa.

Putinin väitteet, joiden mukaan ”sotilaallisesta erikoisoperaatiosta” hengissä selvinneet veteraanit nousisivat venäläisen yhteiskunnan eliittiin, ovat hänen mukaansa täyttä hölynpölyä.

– Todellisuudessa se on mahdotonta, koska absoluuttisista hylkiöistä, joilla ei ole koulutusta tai pätevyyttä, ei voi tulla arvokasta työvoimaa. Yksi tämän ”kuoleman talouden” tehtävistä on nimenomaan päästä eroon näistä ihmisistä, Inozemtsev huomauttaa.

”Kuoleman talous” on hänen mukaansa osoittautunut huumeen kaltaiseksi: aluksi se turruttaa todellisuudentajun, mutta ajan mittaan se sumentaa totaalisesti eron halujen ja todellisuuden välillä.