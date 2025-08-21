Kunnissa suuret erot koulu-uintien tarjonnassa

Koulujen uimaopetus on monelle oppilaalle ainoa väylä uimataidon oppimiseen. Laadukas uimaopetus edellyttää osaavaa henkilöstöä, riittäviä resursseja ja säännöllistä toiminnan arviointia.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto (SOOL) ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) ilmaisevat yhteisen huolensa koulu-uinnin opetuksen laadusta ja lasten yhdenvertaisesta mahdollisuudesta oppia uimataito.

Vuoden 2022 tutkimuksen mukaan 45 prosenttia kuudesluokkalaisista ei täytä kansallista uimataidon määritelmää. Huomionarvoista on, että erityisesti heikoimman uimataidon omaavat oppilaat ovat useimmiten saaneet edes perustaidot nimenomaan koulussa.

Koulu-uinnin rooli korostuu erityisesti niissä perheissä, joissa vapaa-ajan mahdollisuudet ovat rajallisia esimerkiksi taloudellisista tai kulttuurisista syistä.

Saman aikaan kuntien väliset erot koulu-uinnin järjestämisessä ovat merkittäviä, tiedote toteaa. SUH:n kuntakartoituksen mukaan vuosittaiset uimaopetuksen tuntimäärät vaihtelevat eri kunnissa 0–10 tunnin välillä.

Myös opetuksen sisällöissä, ajoituksessa ja toteutustavoissa on suurta hajontaa. Näin koulu-uinnista muodostuu eriarvoistava tekijä, vaikka sen pitäisi olla oppimismahdollisuuksia tasaava.

Laadukas uimaopetus edellyttää osaavaa henkilöstöä, riittäviä resursseja ja säännöllistä toiminnan reflektointia. SUH ja SOOL pitävät tärkeänä, että kunnissa hyödynnetään koulutettuja uimaopettajia silloin, kun se on mahdollista.

Käytännössä monilla paikkakunnilla uinnin opetus on luokanopettajan vastuulla. Tämä on perusteltua, mikäli luokanopettajalla on siihen riittävät pedagogiset ja turvallisuuteen liittyvät valmiudet.

Luokanopettajan vastuulla ei ole itse kouluttautua uinninopettajaksi. SOOL nostaa esiin kehittämistarpeen opettajankoulutuksessa. Tällä hetkellä luokanopettajien yliopistokoulutus ei sisällä riittävästi sisältöjä, joilla koulu-uinnin opettamiseen vaadittava osaaminen voitaisiin varmistaa.

Uinninopettamisen järjestämistä on myös selkeytettävä valtakunnallisesti ja määriteltävä, mikä on kulloinkin luokanopettajan tai erikseen koulutetun uinninopettajan rooli koulu-uinnin toteuttamisessa, järjestöt vaativat.