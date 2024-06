Kuningas aateloi tunnetun Kreml-kriitikon

Britanniassa on kuningas Charles III:n virallisen syntymäpäivän kunniaksi jaettu lukuisia kunniamerkkejä ja aatelisarvoja. Vaikka kuninkaan todellista syntymäpäivää vietetään vasta marraskuussa, on Britanniassa jo vuosikymmenten ajan juhlittu monarkin ”virallista syntymäpäivää” kesäkuisena lauantaina.

Brittihallitus julkaisi myöhään perjantaina listan kaikista aatelisarvon tai muun kunnianosoituksen kuninkaan syntymäpäivän kunniaksi vastaanottavista henkilöistä. Nimiä listalla on yli tuhat, niin kuuluisuuksia kulttuurin ja urheilun saralta kuin arkisemmissa tehtävissä ansioituneita henkilöitä.

Yksi perjantai-iltana aateloiduista on Vladimir Putinin arkkiviholliseksikin kutsuttu liikemies Bill Browder. Yhdysvaltalaissyntyinen, pitkään Venäjällä vaikuttanut ja tätä nykyä Britanniassa asuva Browder tunnetaan korruptionvastaisena aktivistina ja Magnitski-lakien puolestapuhujana. Kremlin kovasanainen kriitikko karkotettiin Venäjältä vuonna 2005.

Browder lyötiin kuninkaan syntymäpäivän kunniaksi Pyhän Mikaelin ja Pyhän Yrjön ritarikunnan komentajaksi. Browder aateloidaan hänen työstään ihmisoikeuksien hyväksi ja korruptiota vastaan. Ritarina hänellä on oikeus käyttää Sir-etuliitettä.

Browder kommentoi uutista viestipalvelu X:ssä.

– Olen täysin ällistynyt tultuani ritariksi tänä iltana kuninkaan syntymäpäivän listalta. Olen viimeiset 15 vuotta taistellut sen puolesta, ettei Sergei Magnitskin kohtalo venäläisvankilassa ikinä toistuisi. Ritariksi tuleminen kuningas Charlesin toimesta on lopullinen tunnustus sille, että työni on luonut pysyvän perinnön Sergei Magnitskille ja auttanut muita uhreja ympäri maailmaa.

– Se on elämäni kunnia, hän päättää.

Completely blown away to be Knighted this evening on the King's birthday's honours list. I’ve spent the last 15 years fighting to make sure that Sergei Magnitsky’s death in Russian custody would never happen again. Being knighted by King Charles is the ultimate recognition that… pic.twitter.com/qiCpdW07Yj

