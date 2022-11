”Kun tulee välttämättömiä menoja, olisiko jostain mahdollista säästää?”

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan hallitus ratkoo sisäisiä riitojaan velkarahalla.

– Hallitus on joutunut etsimään kasassa pysymisekseen ratkaisuja ja yllätys yllätys yhteinen laasti on jälleen löytymässä lisävelkarahan jakamisesta. Hallitus siis hoitaa nyt vuorostaan jälleen omia kiistojaan ja ongelmia rahalla, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

– On varmasti totta, että menoissa on niin sanottuja pakollisia tai välttämättömiä menoja ja tarpeita. Esimerkiksi suomalainen maatalous ja sen myötä ruokavarmuus on uhattuna ja sitä pitää auttaa ja tukea.

– Kun tulee välttämättömiä lisämenoja, niin olisiko jostain muualta mahdollista säästää?

Timo Heinonen viittaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) tutkimukseen, jonka mukaan enemmistö suomalaisista toivoo mieluummin säästöjä kuin veronkiristyksiä.

– Vielä kesällä [valtiovarainministeri] Annika Saarikko oli huolissaan taloudenpidosta ja velkaantumisesta. Nyt syksyllä ei taas enää olekaan, Heinonen toteaa.