”Kun Donald Trumpilla on jokin idea, hän lopulta palaa siihen”

Yhdysvaltain presidentiksi uudelleen pyrkivä Donald Trump on kaikkea muuta kuin tavanomainen poliitikko, eikä häneen kannata sellaisena suhtautua, hänen entinen turvallisuusneuvonantajansa John Bolton varoittaa.

– Donald Trumpilla ei ole poliittista filosofiaa, hän ei harjoita poliittista analyysia tai noudata päätöksentekoprosesseja siinä mielessä kuin nämä käsitteet yleensä ymmärretään. Hänelle kaikki on lyhytjänteistä, sattumanvaraista ja transaktionaalista. Kaikki on myös alisteista sille, mikä hyödyttää Trumpia poliittisesti tai henkilökohtaisesti, Bolton sanoo ranskalaislehti Le Figarolle antamassaan haastattelussa.

Jatkokautta Valkoisessa talossa tavoitteleva nykyinen presidentti Joe Biden tekee Boltonin mukaan virheen pelotellessaan amerikkalaisia hirvittävillä seurauksilla, jos Trump palaisi maan johtoon.

– Ihmiset eivät usko häntä. Enkä minäkään, koska se ei ole totta, Bolton toteaa.

Yhdysvaltain perustuslaki ja valtiolliset instituutiot ovat hänen mukaansa niin vahvoja, että vaikka Trump hyökkäisi presidenttinä niitä vastaan ja pyrkisi siirtymään demokratiasta diktatuuriin, hän ei siinä onnistuisi.

Trumpilla on Boltonin mukaan suorastaan pakkomielteinen usko omaan kykyynsä päästä sopimukseen kenen kanssa tahansa. Presidenttinä Trump oli vakuuttunut siitä, että hän voisi sinetöidä sopimuksen muun muassa Venäjän ja Kiinan johtajien Vladimir Putinin ja Xi Jinpingin sekä Iranin ja Pohjois-Korean kanssa.

– Se oli hänen uskontunnustuksensa, hänen toimintatapansa, Bolton sanoo.

– Hän on ilmoittanut pystyvänsä ratkaisemaan Venäjän ja Ukrainan sodan 24 tunnissa, laittaa Volodymyr Zelenskyin ja Putinin samaan huoneeseen ja taivutella heidät tekemään kompromissin, mikä on täysin naurettavaa, Bolton toteaa.

Koska Trump ei koskaan myönnä epäonnistumisiaan, vaarana Boltonin mukaan olisi, että vastuu rauhanteon kariutumisesta lankeaisi Zelenskyin niskaan – ei suinkaan Putinin, jota Trump sitkeästi ihailee.

Bolton pitää hyvin todennäköisenä, että mahdollisella toisella presidenttikaudellaan Trump hylkäisi Naton.

– Kun Trumpilla on jokin idea, hän palaa siihen yhä uudelleen ja uudelleen, sitten harhautuu ja unohtaa, mutta lopulta palaa siihen ja toimii sen mukaisesti. Siksi Natosta eroaminen on todellinen mahdollisuus. Moni olettaa, että kyse on vain neuvottelutaktiikasta, mutta minä en usko niin, Bolton painottaa.

– Jos Yhdysvallat vetäytyisi Natosta, Putinin pyrkimys Venäjän imperiumin palauttamiseksi saisi todellisen mahdollisuuden. Baltian maat olisivat suuressa vaarassa. Kreml voisi käyttää tekosyynä venäjänkielisiä vähemmistöjä koskevia väitteitä. En tiedä, mitä on tehtävissä, jotta Trump ei vetäytyisi [Natosta], mutta eurooppalaisten on syytä olla asiasta huolissaan.