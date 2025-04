”Kummallista ja hullua” – kuohuntaa USA:n turvallisuusneuvostossa

Henkilöstön irtisanomisten ja johtoon liittyvien ongelmien väitetään ajaneen Yhdysvaltain ulkopolitiikan kannalta tärkeän kansallisen turvallisuusneuvoston (NSC) kaaoksen partaalle.

Neuvoston vastuulla on presidentin, ministereiden ja korkeimpien avustajien ohjeistaminen kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Teknologiamiljardööri Elon Muskin Doge-viraston työntekijät saapuivat NSC:hen vain kaksi päivää Donald Trumpin toisen virkakauden alun jälkeen.

Tehtävänä oli vähentää merkittävästi henkilöstöä, mitä kuvaillaan turvallisuusneuvoston ”itse tekemäksi amputaatioksi”. Kymmeniä virkamiehiä kehotettiin poistumaan rakennuksesta, eikä edes kannettavaa tietokonetta saanut tuoda takaisin toimitiloihin.

– Kaikki tähän liittyvä oli kummallista, eräs irtisanottu virkamies sanoo Atlanticille.

Seurauksena oli se, ettei yhtäkään presidentin ensimmäisenä päivänä antamasta 26 asetuksesta käyty läpi NSC:n juristitasolla. Turvallisuusneuvosto tavanomaisesti tarkistaa, että presidentti harjoittaa toimeenpanovaltaansa laillisesti ulkopolitiikkaan liittyvissä päätöksissä.

Yli kymmenen nykyistä ja entistä virkamiestä kuvailee mediassa NSC:n tilannetta epävakaaksi ja kaoottiseksi.

Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Mike Waltz joutui keväällä kohun keskelle lisättyään vahingossa Atlanticin päätoimittajan Jemenin ilmaiskuja koskevaan Signal-viestiryhmään. Waltz on edelleen NSC:n johdossa, vaikka hänen sanotaan menettäneen käytännössä sen hallinnan.

Turvallisuusneuvoston alasajon myötä tärkeimmät ulkopoliittiset päätökset on tehty ilman perinteistä NSC:n prosessia.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves hämmästelee Yhdysvaltain hallinnon nykytilaa.

– Tämä on tietenkin kummallista ja hullua. Mutta koska kyseessä on Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusneuvosto, niin tätä ei voi vain lukea ja sanoa, että ”vau, onpas erikoista”. Tämän hulluuden ei pitäisi pelottaa vain amerikkalaisia. Ottaen huomioon maan valta-aseman, niin sen pitäisi pelottaa koko maailmaa, ex-presidentti kirjoittaa X:ssä.

This is of course bizarre and crazy, but since it's the US's National Security Council, it's not something to read and just say, "wow, that's just nuts!"

THIS insanity shouldn't just scare Americans. Given the power of the US it should scare the whole world. https://t.co/w9AlQ38tdr

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) April 28, 2025