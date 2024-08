Kuluttajien heikko luottamus näkyy erikoiskauppojen liikevaihdossa

Koko erikoiskaupan alan liikevaihto laski toukokuussa 1,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, kumulatiivisen vuosimuutoksen päätyen -4,1 prosenttiin. Miinuskehitys on siis hitaasti pienenemässä, joskin nollatasoon on edelleen matkaa.

Algoritmien avulla tulevaa kehitystä ennakoivan ETUbotin ennustama kehitys koko vuodelle on -2,08 prosenttia. Tämä osoittaa, että alan haasteet jatkuvat, vaikka liikevaihdon lasku on hidastumassa, käy ilmi Erikoiskaupan liiton tilastoista.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Kuluttajien luottamus on edelleen heikko, vaikka se onkin hieman parantunut huhtikuusta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan heinäkuun saldoluku oli -7,22, mikä on alle pitkän aikavälin nollatason. Kuluttajien luottamuksen heikkous heijastuu suoraan erikoiskaupan alan näkymiin, sillä se vaikuttaa kuluttajien halukkuuteen tehdä hankintoja, kommentoi Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Euroopan komission ylläpitämä vähittäiskaupan luottamusindikaattori mittaa yritysten myyntiaktiviteettien muutoksia ja kehitystä kolmen edellisen kuukauden aikana. Erikoiskaupan liitto seuraa, kuinka eri suuntiin myynnin kehitystä kuvaava indikaattori kehittyy Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa ja EU-tasoisesti. Vertailussa Suomen pisteluku on tällä hetkellä selkeästi alhaisin.

– Indikaattori on keskeinen arvioitaessa, miten yritykset itse kokevat liiketoimintansa menestyksen lyhyellä aikavälillä. Viime vuoden loppupuolesta lähtien Suomella on näkynyt selkeitä eroavaisuuksia vertailukohteista. Tämän kesän osalta toukokuussa nähtiin jo nousua, mutta sen jälkeen suunta on ollut laskeva, kommentoi edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.

– Koko erikoiskaupalle olisi tärkeää saada kuluttajien ostovoima ja ostohalukkuus nousuun, mutta tulevat tukileikkaukset, maksukorotukset ja arvonlisäveron nostaminen heikentävät näkymiä. Tämä voi johtaa liikevaihdon laskuun ja lisätä yritysten taloudellisia paineita, hän jatkaa.