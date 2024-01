Kuluttajia kehotetaan välttämään asiointia tämän yrityksen kanssa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvontaan on tullut useita kymmeniä yhteydenottoja muuttoja, remontteja ja muita kodin palveluita tarjoavasta Hero 24 Oy:stä, virasto kertoo tiedotteessa.

Kuluttajat eivät esimerkiksi ole saaneet tilaamaansa palvelua eivätkä ennakkoon maksamiaan rahoja takaisin. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia harkitsemaan tarkkaan asiointia yrityksen kanssa.

Kuluttajat voivat tilata Hero24:n kautta yrityksen sopimuskumppaneiden toteuttamia kodin palveluita, kuten muutto- ja kuljetuspalveluita, kodinkoneiden asennuksia ja remontteja. Kuluttajailmoitusten perusteella palvelun hinta pitää maksaa tilisiirtona Hero 24:lle jo ennen palvelun suorittamista eikä maksuvaihtoehdoksi tarjota esimerkiksi luottokorttimaksua.

Tyypillisesti kuluttajan valitus on koskenut sitä, että yritys on peruuttanut tilatun palvelun, mutta ei ole palauttanut kuluttajalle tämän palvelusta ennakkoon maksamaa hintaa. Peruutuksesta ei välttämättä ole lainkaan ilmoitettu kuluttajalle, vaan tilanne on selvinnyt hänelle vasta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi asentaja tai muuttoauto ei ole sovittuun ajankohtaan saapunutkaan paikalle. Kuluttajilla on ollut vaikeuksia saada yrityksen asiakaspalveluun yhteyttä. Joissakin tapauksissa yritys on luvannut palauttaa rahat, mutta näin ei ole tapahtunut.

Hero 24:n toimintamalli ja kuluttajien kokemat ongelmat ovat hyvin samanlaisia kuin Helpdor Oy:llä, josta KKV varoitti kuluttajia kuluttajia vuoden 2022 helmikuussa ja syyskuussa. Kuluttaja-asiamies on vuonna 2022 kehottanut Hero24:ää varmistumaan siitä, että mikäli se käynnistää liiketoimintaa, lainsäädännön vaatimukset on huomioitu eikä Hero24:n toiminnassa ole vastaavia puutteita kuin mitä Helpdorin toiminnan osalta on tiedotettu.

Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia ottamaan huomioon havaitut ongelmat ja harkitsemaan tarkkaan asiointia Hero24:n kanssa. Ennakkoon maksaminen on aina riski. Nyrkkisääntö on, että työstä kannattaa maksaa vasta kun se on tehty.