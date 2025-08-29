Kuluttajat säästävät yhä pahan päivän varalle

Korkojen lasku ei ole vielä kunnolla purkautunut kulutukseksi tai investoinneiksi, vaan on kanavoitunut talletustileille huomista odottamaan, sanoo Hypon pääekonomisti Juho Keskinen Suomen Pankin tuoreista asuntolainatilastoista.

– Talletuskanta kasvoi kesäkuussa kaikkien aikojen suurimmaksi. Tilille tai omaan kotiin osoitettu säästö toimii puskurina ja mahdollisena lisävakuutena seuraavaa asuntokauppaa varten, mutta asuntokaupan kasvu näkyy toistaiseksi vain varovaisena kasvuna Suomen asuntolainakannassa, Keskinen kuvailee.

Tavallisia asuntolainoja nostettiin heinäkuussa 1,15 miljardilla eurolla ja sijoitusasuntolainoja 119 miljoonalla eurolla. Asuntolainakanta laski 0,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Asuntolainakannan keskikorko oli 2,91 prosenttia ja uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko 2,74 prosenttia.

– Taaksepäin katsottuna suomalaiset kotitaloudet ovat selvinneet korkojen nousun ja inflaation värittämistä vuosista hyvin. Velka-asteet ovat laskeneet, mikä kertoo myös pankkien luottopolitiikan kestävyydestä. Omistusasujien maksukyky on säilynyt, eivätkä omistusasuntolainat ole kasvattaneet velkataakkaa.

– Talous kääntyy selvempään kasvuun vasta, kun kotitaloudet alkavat jälleen investoida ja kuluttaa. Työttömyyskehitys luo yhä epävarmuutta, vaikka samaan aikaan keskimääräisen kuluttajan oma rahatilanne on jopa poikkeuksellisen vahvalla tolalla, Keskinen arvioi.