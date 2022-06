Kuljetusalan odotukset historiallisen synkät – syynä polttoaineiden hinta

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat Tilastokeskuksen mukaan noin 15 prosentin nousussa vuositasolla. Tilanteen vuoksi yritykset kertovat kannattavuutensa heikenneen laajasti kevään aikana.

Kannattavuusodotukset alkavalle kesäkaudelle ovat historiallisen synkät. Polttoaineen hinta on nyt taas lähtenyt nousuun. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL vaatii polttoaineveron alentamista monien EU-maiden tapaan.

Tuoreen SKALin Kuljetusbarometrin ennusteet kuljetusmääristä ja kuljetusyritysten kannattavuudesta ovat laskussa vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Ennusteet kuljetusyritysten kannattavuudesta ovat pudonneet voimakkaimmin. Tilanne vaikuttaa kuljetusyrityksiin monin tavoin, esimerkiksi useampi kuin kaksi kolmesta yrityksestä harkitsee investointien lykkäämistä tilanteen vuoksi.

Hinnannousulle ei näy loppua

Moni Euroopan maa on tehnyt päätöksen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa laskea polttoaineveron EU:n sallimaan minimiin. Näin ovat päättäneet toimia esimerkiksi Ruotsi, Ranska, Espanja ja Saksa.

– Polttoaineen hinta on juuri nyt kääntynyt jälleen jyrkkään nousuun. Suomi ei voi jäädä seuraamaan sivusta ja antaa kalliin energianhinnan heikentää Suomen kustannuskilpailukykyä. SKAL odottaa herkkyyttä hallitukselta tehdä päätöksiä tilanteen vuoksi. Mikäli polttoaineen hinta jatkaa nousuaan, SKAL edellyttää valtiolta päätöksiä polttoaineveron nopeaksi laskemiseksi, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo tiedotteessa.

Tekijöitä nousulle on monia, mutta väistämättä viime viikolla päätetty EU:n kuudes Venäjä-pakotepaketti näkyy öljyn hinnassa. Suomessa korkea polttoaineen hinta vaikuttaa jo työntekijöiden saatavuuteen eri toimialoilla ja kuluttajien kulutuskäyttäytymiseen.

– Vaikka jakeluvelvoitteen alentaminen on jo eduskunnan käsittelyssä, Suomen on nyt päätettävä valmisteveron alentamisesta EU-minimiin, Kujala toteaa.

Kuljetuskustannukset koko yhteiskunnan haaste

Yritysten positiivisissa liikevaihtoennusteissa heijastuu kuljetustuotannon kustannusten raju nousu. Vaikka liikevaihdon nähdään kasvavan, on raskaan liikenteen määrä tieverkolla kääntynyt laskuun kevään aikana. Barometrin vastaajista 85 prosenttia on käynyt keskustelua kustannusnoususta asiakkaan kanssa.

– Kuljetuskustannusten nousu ei ole yksin kuljetusyritysten haaste, vaan se aiheuttaa ongelmia koko Suomen kaupalle ja teollisuudelle, Kujala toteaa.

Vastanneista 68 prosenttia kertoo, että kuljetusyrityksen kannattavuus on heikentynyt alkuvuonna, ja 43 prosenttia arvioi sen laskevan edelleen kesän aikana. Venäjän käynnistämän sodan jälkeen alkanut polttoainekustannusten nousu on ennennäkemätön. Sen vaikutukset ovat osuneet laajasti kuljetusyrityskenttään.

Positiivista on, että peräti 81 prosenttia kokee saaneensa asiakkaaltaan ainakin jossain määrin ymmärrystä kasvaneille kuljetuskustannuksille.

Konkreettisia vaikutuksia kuljetussopimuksiin ainakin jollain tasolla on saavuttanut 68 prosenttia vastanneista. Joka kuudes on joutunut irtisanomaan asiakassopimuksia kustannusnousun vuoksi, ja 29 prosenttia kertoo tuloksettomina päättyneistä asiakasneuvotteluista.

Polttoainetukea aiotaan hakea

Lähes yhdeksän kymmenestä kuljetusyrittäjästä aikoo hakea polttoainetukea heti kun se on mahdollista ja pitää sitä hyödyllisenä yritykselleen. Runsaat 60 prosenttia arvioi, että polttoainetuki tulee yrityksen tilanteen kannalta liian myöhään.

Polttoainetuki on määrä laittaa haettavaksi Valtiokonttoriin, jolla on parhaillaan pitkä jono hakuprosesseja, ja haku uhkaa venyä loppusyksyyn. SKAL on esittänyt lausunnossaan, että on välttämätöntä löytää haulle nopeutettu menettely.

– Kuljetusyrityksissä ei voida odottaa marraskuulle, sillä yritykset ovat olleet tämän kevään jo veitsenterällä. Tilanne on kestämätön. Laskut on maksettava, jotta yritystoiminta voi jatkua, muistuttaa johtaja Petri Murto.

Kustannusnoususta ei ole selvitty ilman ulkopuolista rahoitusta. Monien kuljetusyritysten puskurirahastot on nyt syöty. Useampi kuin joka neljäs vastanneista kertoo hakeneensa yritykselleen ulkopuolista taloudellista tukea, enemmistö näistä (35 %) pankilta. Rahoittajat ovat suhtautuneet hakemuksiin enimmäkseen suopeasti. Hakijoista 67 prosenttia on saanut tukea joko kokonaan tai osittain.

– Ajoneuvoteknologia kehittyy varmasti tulevaisuudessa ja vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivan kaluston hinnat tulevat kilpailukykyiselle tasolle, mutta yhtä lailla selvää on, ettei juuri tässä ajassa investointi kalliimpaan kalustoon ole mahdollista, toimitusjohtaja Kujala sanoo.

Useampi kuin kaksi kolmesta yrityksestä harkitsee investointien lykkäämistä tilanteen vuoksi.

Kujalan mukaan uusista käyttövoimista kaasu on tällä hetkellä selkeästi suositumpi raskaassa liikenteessä. Hän korostaa, että EU:n CO2-standardien uusimisessa teknologianeutraalisuus on säilytettävä ja kaasun on pysyttävä keinovalikoimassa.

– Tässä tavoitteessa täysi tukemme hallituksen pyrkimyksille puolustaa kaasua käyttövoimana.