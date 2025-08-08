Kuljetusala vaarassa: Alalle vaaditaan parempaa turvallisuutta ja työoloja

Pohjoismaiden suurimman kuljetusalan tapahtuman Power Truck Shown seminaarissa 8. elokuuta 2025 puhunut Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala nosti esiin kuljetusalan työterveyden ja -turvallisuuden merkityksen alan kiinnostavuuden lisäämisessä.

Kujalan mukaan kuljetus- ja logistiikka-alan yritykset haluavat huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, sillä kyse on toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta, työpaikan houkuttelevuudesta ja pitovoimasta.

– Vaikka Suomen työttömyysluvut ovat juuri nyt huolestuttavia, käydään osaavasta työvoimasta kovaa kilpailua alallamme ja jopa eläkeläisiä houkutellaan nyt töihin. Yritys, joka pitää huolta työntekijöistään, vahvistaa mainettaan ja turvaa työvoiman saannin tulevaisuudessa, toimitusjohtaja Anssi Kujala totesi tiedotteen mukaan.

Työterveys ja -turvallisuus ovat Kujalan mukaan keskeisiä tekijöitä myös erilaisissa kriiseissä ja poikkeustilanteissa. Puheessaan Kujala viittasi seminaarissa esillä olleeseen Huoltovarmuusorganisaation rahoittamaan Työterveyslaitoksen tutkimukseen, jossa selvitetään maanteiden tavaraliikenteen toimitusketjujen työturvallisuutta. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan parhaita käytäntöjä, joilla parannetaan kuljettajien hyvinvointia, turvallisuuskulttuuria ja poikkeamatilanteisiin varautumista.

SKALin keväällä 2025 tekemässä vastuullisuuskyselyssä korostui myös työturvallisuus.

– Kyselyssä yli 220 vastaajaa, eli lähes 60 prosenttia vastanneista nosti esiin henkilöstölle säännöllisesti järjestettävän turvallisuus- ja riskienhallintakoulutuksen osana sosiaalista vastuullisuutta. Työntekijöiden ja varusteiden turvallisuudesta huolehtiminen mainittiin myös vapaissa kommenteissa, Kujala sanoi.

Kujala muistutti, että myös kuljetusasiakkailla ja tavaran lähettäjillä on oma vastuunsa. Asiakas vastaa esimerkiksi kuljetettavaksi annettuja tavaroita koskevien tietojen oikeellisuudesta sekä kuorman varmistamisesta, jos se antaa kuljetettavaksi valmiiksi kuormatun perävaunun.

Myös Traficomin selvitys kuorma- ja linja-autojen kuljettajien saatavuudesta korostaa työolosuhteiden merkitystä alan vetovoimalle. Taukopaikkojen ja sosiaalitilojen puute, teiden kunto ja talvikunnossapito heikentävät alan houkuttelevuutta. Kujala painotti, että panostukset turvallisuuteen ja työssä jaksamiseen eivät ole pelkästään työnantajien ja – tekijöiden etu, vaan koko Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisiä.

– Kun pystytään tarjoamaan turvalliset ja hyvät työolosuhteet, se houkuttelee uusia kuljettajia, Kujala kiteytti.

SKAL on yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnistänyt hankkeen, jossa pyritään löytämään laajalla elinkeinoelämä-oppilaitos-järjestö-yhteistyöllä keinoja nuorten houkuttelemiseksi kuljetus- ja logistiikka-alan työtehtäviin. SKAL toimii hankkeessa isäntäorganisaationa. SKAL toimii myös Huoltovarmuuskeskuksen Maakuljetuspoolin isäntäorganisaationa.

LUE MYÖS:

Tämä ala maksaa veroja 33 prosenttia liikevaihdostaan