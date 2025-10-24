Kuljetusala huolissaan raskaan liikenteen polttoaineen jakelusta

Polttoaineketju Teboilin toiminta Suomessa saattaa julkisuudessa olleiden tietojen perusteella häiriintyä. Teboilin omistajaan kohdennetut pakotteet saattavat vaikuttaa eri tavoin sen toimintaedellytyksiin. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toteaa, että yhtiön jakeluverkosto on Suomen kolmanneksi laajin ja raskaassa kalustossa toiseksi laajin.

Kuljetuskaluston polttoaineen saatavuus tulee tiedotteen mukaan turvata eri keinoin myös harvaan asutuilla seuduilla.

Mediatietojen mukaan polttoaineiden toimittaminen Teboilille on ainakin osin keskeytynyt. Eri arvioiden mukaan polttoaineiden saatavuus Suomessa ei ole vaarantumassa, mutta paikalliset jakeluongelmat Teboilin osalta ovat mahdollisia.

Suomessa polttoaineen jakeluverkosto on harventunut viime vuosina. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomeen on syntymässä alueita, joissa matkat seuraavalle tankkausasemalle ovat huomattavat. Tankkausmatkojen pidentyminen vaikeuttaa kuljetusreittien suunnittelua ja aiheuttaa suoria kustannuksia kuljetusyrityksille sekä elinkeinoelämälle, SKAL sanoo.

Jos käsillä oleva tilanne näyttää johtavan raskaan liikenteen polttoainejakelun vakavaan häiriintymiseen, tulee tilanteeseen puuttua nopeasti.

– Mahdollisesti syntyvä tilanne tulee pyrkiä hoitamaan ensisijaisesti markkinaehtoisesti ja siten, että polttoaineyhtiöt pystyvät halutessaan laajentamaan verkostoaan näille alueille nopeasti. Nopea toiminta on tärkeää, jotta raskaan liikenteen polttoainejakelu harvaan asutulla alueellakin säilyy kaupallisesti tuotettuna, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala tiedotteessa.

Viranomaisten tehtävä on tarkastella polttoainejakeluverkoston toimivuutta ja tunnistaa harvaan asuttujen alueiden kriittiset raskaan kaluston polttoainejakelupisteet sekä varmistaa polttoaineen saanti.

Kujala muistuttaa myös, että polttoainejakelun turvaamisen ohella Suomen tulisi huolehtia kattavasta raskaan liikenteen taukopaikkaverkoston ja vaihtoehtoisten käyttövoimien energian jakeluinfran kehittymisestä. EU edellyttää AFIR-asetuksen myötä Suomelta toimia vuoteen 2030 mennessä vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran laajentamiseksi.

SKAL:n mukaan viranomaisten mahdolliset toimet eivät saa vääristää kilpailua muiden polttoaineyhtiöiden kanssa, jotta varmistetaan markkinaehtoisen toiminnan jatkumisen edellytykset koko Suomessa. Mikäli jokin alue Suomessa uhkaisi jäädä ilman polttoainejakelua, tulisi tällaisessa poikkeustilanteessa viranomaisen kuitenkin viime kädessä varmistaa polttoaineen saatavuus.

– Esityksemme viranomaistoimista liittyy logistiikan toimintavarmuuteen tässä poikkeustilanteessa. Teboililla on jakelupisteitä sellaisilla katvealueilla, jonne muiden palvelut eivät tällä hetkellä yllä, Kujala kertoo.

Osa kuljetusyrityksen riskienhallintaa on, että sillä esimerkiksi on käytössään useita toisistaan riippumattomia maksuvälineitä niin polttoaine- kuin muihinkin hankintoihin. Pitkäaikaisissa vakiintuneissa kumppanuuksissa tämä ei kuitenkaan välttämättä toteudu.

SKAL esittää, että viranomaiset tulkitsevat, voiko nyt käsillä oleva tilanne johtaa siihen, että kuljetusyritykset joutuisivat pakotteiden kohteeksi toimiessaan taloudellisessa suhteessa Teboilin kanssa. Yksittäisen pk-yrityksen ei voi edellyttää tekevän kestäviä ratkaisuja ilman yleispätevää ohjeistusta.

SKAL ei ota kantaa yksittäisten yritysten toimintaan tai pakotepäätöksiin, eikä kommentoi Teboilia tai sen kauppiasyrityksiä. SKAL ry:llä ei ole kytköksiä Teboiliin.