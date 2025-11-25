Kuka voittaa Valkoisen talon valtakamppailun?

Valkoisen talon tapaa hoitaa Ukrainan rauhanneuvotteluita on kuvailtu suorastaan kaoottiseksi.

Aluksi julkisuuteen tullutta sopimusluonnosta muokattiin Sveitsissä käytyjen keskustelujen pohjalta, ja työn on määrä jatkua Abu Dhabissa.

Hallintolähteet kertoivat Washington Post -lehdelle, ettei presidentti Donald Trump juurikaan perehdy yksityiskohtiin, vaan delegoi diilin valmistelun alaisilleen. Ukraina-suunnitelmasta oli laajaa epäselvyyttä jopa Valkoisen talon sisällä.

Kohuttu suunnitelma nosti esiin hallinnon sisäisen valtakamppailun. Varapresidentti J.D. Vancella ja ulkoministeri Marco Rubiolla vaikuttaa olevan eriävät näkemykset Ukrainan sodan suhteen. Isolationistiksi kutsuttu Vance kannattaa ”realismia” Venäjän sotilaallisen ylivoiman edessä.

Telegraph-lehdessä huomautetaan Marco Rubion sen sijaan kutsuneen Vladimir Putinia gangsteriksi ja edustavan republikaanipuolueen perinteisiä ulkopoliittisia haukkoja.

Viime viikolla J.D. Vance vaikutti olevan vahvoilla. Hänen läheinen ystävänsä, maavoimaministeri Dan Driscoll varoitti Ukrainan hallintoa siitä, että presidentin kärsivällisyys oli loppumassa. Driscollin mukaan Kiovan tulisi hyväksyä pikaisesti kovat ehdot tai ottaa riski rintaman romahduksesta.

Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan tilanne olisi ollut tukalampi, jos Donald Trump olisi laittanut koko tukensa alkuperäisen 28 kohdan suunnitelman tueksi. Hän kuitenkin sanoi viikonloppuna, ettei kyseessä ollut viimeinen tarjous.

Liikkumavara antoi Marco Rubiolle tilaisuuden puuttua tilanteeseen ja muovata asiakirjaa neuvotteluissa ukrainalaisten kanssa. Alueluovutusten kaltaiset vaikeat kysymykset jätettiin Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin ratkaistavaksi.

Vancen ja Rubion kerrotaan silti tekevän yhteistyötä ainakin epäsuorasti. Lopullinen rauhansopimus voi edellyttää Yhdysvaltain senaatin suostumusta, jos siihen sisältyy valtiosopimuksen kaltaisia velvoitteita, kuten turvallisuustakeita.

Marco Rubio ilmeisesti jätettiin pois tuoreimman rauhanaloitteen alkuvaiheesta. Hänen osallistumisestaan Geneven neuvotteluihin kerrottiin eurooppalaisille liittolaisille vasta viime hetkellä.

– Rubio on melko vaikeassa tilanteessa, eurooppalainen hallintolähde sanoo brittimedialle.

