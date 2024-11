Kuka vie vieläkin turkiksia Suomesta Venäjälle?

Suomen turkisvienti Venäjälle jatkuu. Se lopetettiin hetkellisesti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Mutta syksyllä 2022 vienti jatkui, ja jatkuu yhä.

EU on asettanut Venäjälle useita pakotteita, mutta ne eivät koske kaikkia turkistuotteita. Esimerkiksi raakaturkiksia, parkittuja tai muokattuja nahkoja kielto ei koske. Tämä aukko pakotteissa on mahdollistanut turkisten viennin jatkumisen, vaikka turkisala on vakuuttanut, että turkiskauppaa Venäjän kanssa ei tehdä.

Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa kasvatetaan kettuja. Suomalaisen huutokauppayhtiö Saga Fursin huutokaupoissa erityisesti ketunnahat käyvät heikosti kaupaksi. Samaan aikaan ketunnahkojen vienti Suomesta Venäjälle on kasvanut voimakkaasti.

Eläinoikeusjärjestö Animalia huomasi, että turkishuutokauppojen jälkeisiin kuukausiin ajoittuu turkisten vientipiikki.

Ketunnahkoja on viety Venäjälle sodan alusta elokuuhun 2024 mennessä lähes 2,8 miljoonan euron arvosta. Minkinnahkojen arvo vastaavalta ajalta on lähes 1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 aikana ketunnahkoja on viety Venäjälle noin 28 000 kappaletta, mikä merkitsee 75 prosentin kasvua vuoteen 2022 verrattuna.

EU on asettanut Venäjälle useita pakotteita, mutta ne eivät koske kaikkia turkistuotteita. Esimerkiksi raakaturkiksia, parkittuja tai muokattuja nahkoja kielto ei koske. Tämä aukko pakotteissa on mahdollistanut turkisten viennin jatkumisen, vaikka turkisala on vakuuttanut, että turkiskauppaa Venäjän kanssa ei tehdä.

Yleisradio tavoitti turkisalan kattojärjestö Fifurin, joka sanoi, ettei tiedä kuka turkiksia Venäjälle järjestelee. Turkishuutokauppa Saga Furs on vakuuttanut lopettaneensa kaupankäynnin Venäjälle.

Myös Venäjän media on noteerannut suomalaisten toiminnan. Pietarilainen Delovoi Peterburg kertoo, että Suomessa on noin 400 turkistarhaa. Sen uutinen on otsikoitu: Suomi vie jälleen miljoonien arvosta turkiksia Venäjälle.