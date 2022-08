Kuivuudesta kärsivä Kiina kylvää sadepilviä lennokeilla

Kiina on ottanut käyttöön kaksi suurikokoista sadepilvien kylvämiseen tarkoitettua lennokkia Sichuan maakunnan alueella.

Asiasta uutisoivan Business Insiderin mukaan keinotekoisten sateiden tavoitteena on helpottaa alueen kuivuutta, mikä on vaikuttanut alueen energian tuotantoon sekä maatalouteen. Sichuan maakunnan vesivoimalat ovat toimineet alle puolella kapasiteetilla.

Energiapula on johtanut sähkökatkoksiin, jotka ovat vaikuttaneet myös teollisuuteen. Sähkökatkosten myötä moni tehdas on joutunut supistamaan toimintaansa. Keinotekoisten sadepilvien toivotaan nostavan vesivoiman tuotannon lähelle normaalia.

Sichuan maakunnan vesivoimalat tuottavat energiaa Jiangsun ja Sangahain miljoonakaupungeille.

China on Thursday used its self-developed Wing Loong-2H UAV to assist fight against drought in SW China’s Sichuan. The drone ignited 20 silver iodide flame bars during its 4-hour flight to create "artificial rain" for the drought-hit region. pic.twitter.com/BhMkuWm0GW

— People's Daily, China (@PDChina) August 26, 2022