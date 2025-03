Kuittaus Donald Trumpille Natosta – ”Suomi ainakin tietää perusasiat”

Presidentti Donald Trump on kyseenalaistanut Yhdysvaltain halukkuuden puolustaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Nato-liittolaistaan, jos maa ei ole täyttänyt puolustusmenovaatimuksia.

– Se on maalaisjärkeä, eikö niin? Jos he eivät maksa, en aio puolustaa heitä, Trump sanoi The Guardianin mukaan toimittajille Valkoisessa talossa.

Trump kertoi olleensa tätä mieltä jo vuosia ja kertoneensa sen liittolaisille jo ensimmäisen presidenttikautensa aikana.

Linjausta pidetään kuitenkin muutoksena Naton 5. artiklaan, jonka mukaan hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita vastaan. Tällaisessa tilanteessa jokainen jäsenmaa sitoutuu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata.

Presidentti sanoi Naton jäsenmaiden johtajien olevan hänen ystäviään, mutta samalla hän kyseenalaisti sen, auttaisivatko Ranska ja ”pari muuta” Yhdysvaltoja kriisitilanteessa.

– Luuletteko, että he tulevat suojelemaan meitä? Heidän pitäisi. En ole siitä varma, Trump totesi.

Suomen puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho on kommentoinut X-palvelussa Trumpin väitettä Nato-liittolaisten halukkuudesta puolustaa Yhdysvaltoja.

– Uutena Naton jäsenenä Suomi ainakin tietää perusasiat: ainoa kerta, kun viides artikla on otettu käyttöön, oli Yhdysvaltojen pyynnöstä ja Yhdysvalloille, hän muistuttaa.

Ohra-aho viittaa siihen, kun liittouma tuli Yhdysvaltojen apuun syyskuun 11. päivän terroriteon jälkeen vuonna 2001. Tuolloin 5. artikla otettiin käyttöön, mikä johti myös Naton operaatioon Afganistanissa. Myös Ranska osallistui siihen.

– Harmi, että nykyisellä presidentillä ei ole historiallista tietämystä, Ohra-aho kuittaa.

As a new NATO member, Finland at least knows the basics: the only time Article 5 was invoked was at the request of the United States, for the United States. A pity for the current president’s lack of historical knowledge. https://t.co/UUlM3ofp9y

— Harri Ohra-aho (@Ohra_aho) March 6, 2025