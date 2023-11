Kuinka vakaalla pohjalla Vladimir Putinin hallinto on?

CNAS-ajatuspajan haastattelemat asiantuntijat eivät onnistuneet ennustamaan Wagner-palkkasoturiryhmän johtaja Jevgeni Prigozhinin kapinaa kesäkuun lopulla.

Sekasortoisesta tilanteesta huolimatta presidentti Vladimir Putin vaikuttaa vakauttaneen oman hallintonsa tilannetta kesän jälkeen.

Asiantuntijoiden mukaan Putinin valta-asemalle ei ole tällä hetkellä välitöntä uhkaa. Epäonnistunut kapina luo siitä huolimatta suurempaa epävarmuutta hallinnon pitkän aikavälin näkymille.

Keskeinen vakauden tuoja on se, ettei Vladimir Putinille ole olemassa uskottavaa vaihtoehtoa. Jevgeni Prigozhin oli politiikan ulkopuolinen toimija. Hänellä oli oma palkkasoturiarmeijansa ja tukea tietyissä kansanpiireissä, mutta ei riittävästi suosiota poliittisen eliitin parissa.

– Prigozhinin todennäköinen salamurha elokuussa poisti Kremlin suuren ärtymyksen aiheen sekä lähetti hyytävän viestin kaikille muille haastajille. Putinin haastajien on oltava varma menestyksestään, tai heitä kohtaa yhtä karu kohtalo, CNAS:n analyysissa todetaan.

Professori Brian Taylorin mukaan ainoa Prigozhinin kaltainen hahmo on Tshetshenian diktaattori Ramzan Kadyrov. Hänellä on ollut mediaväitteiden mukaan vakavia terveysongelmia.

– Hallinnon haavoittuvuus muistetaan vielä, mutta jos järjestelmää ei kohtaa jokin suuri ja odottamaton shokki, niin Putinin kannalta [kesän tapahtumat] eivät aiheuta epävakautta, professori sanoo.

