Kuinka usein puhdistat kahvinkeittimesi? Moni tekee saman virheen

Kahvinkeittimen puhdistus

1. Sekoita kolme ruokalusikallista (3 rkl) soodaa tai 2-3 ruokalusikallista sitruunahappoa yhteen litraan vettä. Kaada seos kahvinkeittimen vesisäiliöön ja käynnistä keitin.

2. Sammuta keitin, kun puolet seoksesta on valunut pannuun. Anna soodan vaikuttaa noin 30 minuuttia.

3. Käynnistä keitin uudelleen ja anna lopun seoksen valua keittimeen.

4. Keitä 1-2 pannullista puhdasta vettä keittimessä. Sen jälkeen tiskaa pannu ja keittimen irto-osat huolellisesti.

Leivänpaahtimen puhdistus

1. Irrota pistoke seinästä ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt.

2. Ravista muruset pois kääntämällä paahdin varovasti ylösalaisin roskakorin päällä. Poista ja tyhjennä murulaatikko.

3. Harjaa sisäosat pullasudin tai lastan avulla, ja irrota varovasti sisälle jääneet leivänpalat.

4. Pese murulaatikko lämpimällä vedellä ja siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti ennen takaisin laittoa.

5. Pyyhi ulkopinta nihkeällä siivousliinalla ja yleispuhdistusaineella. Älä koskaan suihkuta vettä paahtimen sisäosiin.

Mikroaaltouuniin puhdistus

1. Valmista puhdistusseos sekoittamalla mikronkestävässä kulhossa kaksi desilitraa (2 dl) vettä, yhden sitruunan puristettu mehu ja hedelmän puolikkaat tai kolme desilitraa vettä ja 1-2 ruokalusikallista ruokasoodaa tai neljä desilitraa vettä ja kaksi ruokalusikallista etikkaa.

2. Kuumenna seosta mikrossa täydellä teholla muutaman minuutin ajan.

3. Anna höyryn vaikuttaa noin viisi minuuttia.

4. Ota kulho sekä irrotettavat osat pois ja pyyhi sisäosat ylhäältä alas.

5. Pese lasialusta erikseen tiskialtaassa.

Jos pinttymät eivät lähde höyrykylvyllä, tee ruokasoodasta paksu tahna (2 rkl soodaa + 1 rkl vettä), levitä pinttymiin ja anna vaikuttaa muutama minuutti. Tämän jälkeen voit pyyhkiä pehmenneet tahrat pois.

Vinkkien lähde: Reetta Alastalo, Koti puhtaaksi.