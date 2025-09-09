Kuinka usein puhdistat kahvinkeittimesi? Moni tekee saman virheen

Kahvinkeitin, mikroaaltouuni ja leivänpaahdin ovat useimmissa kodeissa käytössä päivittäin, mutta niiden puhdistus jää monesti muiden askareiden jalkoihin.
Siivousalan yritys Koti Puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo muistuttaa, että pienkodinkoneita kannattaa puhdistaa säännöllisesti, jotta ne pysyvät hygieenisinä, turvallisina ja käyttökelpoisina mahdollisimman pitkään.
Päivittäisessä käytössä oleva mikroaaltouuni ja paahdin tulisi puhdistaa kevyesti pyyhkimällä viikoittain. Myös käyttötavoilla on väliä: kahvinkeittimen pesuvälin voi venyttää yli kuukauteen, kun muistaa kaataa veden tankkiin aina puhtaalla astialla. Jos keittimeen kaataa veden suoraan kahvipannulla, kulkeutuu kahvista irtoavaa rasvaa laitteen sisäosiin, jolloin keitin tulee puhdistaa viikoittain.
Ei kuitenkaan syytä huoleen, jos edellisestä siivouskerrasta on kulunut jo enemmän aikaa.
– Keittiön pienkodinkoneet puhdistuvat onneksi nopeasti ja ekologisesti keittiön kuiva-ainekaapista tutuilla aineilla. Sooda ja sitruuna auttavat puhdistamaan pinttynyttä likaa ja poistavat samalla epämiellyttäviä hajuja, Alastalo neuvoo tiedotteessa.
Alastalo antaa yksityiskohtaiset vinkit, miten pienkodinkoneet puhdistetaan oikeaoppisesti:
Kahvinkeittimen puhdistus
1. Sekoita kolme ruokalusikallista (3 rkl) soodaa tai 2-3 ruokalusikallista sitruunahappoa yhteen litraan vettä. Kaada seos kahvinkeittimen vesisäiliöön ja käynnistä keitin.
2. Sammuta keitin, kun puolet seoksesta on valunut pannuun. Anna soodan vaikuttaa noin 30 minuuttia.
3. Käynnistä keitin uudelleen ja anna lopun seoksen valua keittimeen.
4. Keitä 1-2 pannullista puhdasta vettä keittimessä. Sen jälkeen tiskaa pannu ja keittimen irto-osat huolellisesti.
Leivänpaahtimen puhdistus
1. Irrota pistoke seinästä ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt.
2. Ravista muruset pois kääntämällä paahdin varovasti ylösalaisin roskakorin päällä. Poista ja tyhjennä murulaatikko.
3. Harjaa sisäosat pullasudin tai lastan avulla, ja irrota varovasti sisälle jääneet leivänpalat.
4. Pese murulaatikko lämpimällä vedellä ja siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti ennen takaisin laittoa.
5. Pyyhi ulkopinta nihkeällä siivousliinalla ja yleispuhdistusaineella. Älä koskaan suihkuta vettä paahtimen sisäosiin.
Mikroaaltouuniin puhdistus
1. Valmista puhdistusseos sekoittamalla mikronkestävässä kulhossa kaksi desilitraa (2 dl) vettä, yhden sitruunan puristettu mehu ja hedelmän puolikkaat tai kolme desilitraa vettä ja 1-2 ruokalusikallista ruokasoodaa tai neljä desilitraa vettä ja kaksi ruokalusikallista etikkaa.
2. Kuumenna seosta mikrossa täydellä teholla muutaman minuutin ajan.
3. Anna höyryn vaikuttaa noin viisi minuuttia.
4. Ota kulho sekä irrotettavat osat pois ja pyyhi sisäosat ylhäältä alas.
5. Pese lasialusta erikseen tiskialtaassa.
Jos pinttymät eivät lähde höyrykylvyllä, tee ruokasoodasta paksu tahna (2 rkl soodaa + 1 rkl vettä), levitä pinttymiin ja anna vaikuttaa muutama minuutti. Tämän jälkeen voit pyyhkiä pehmenneet tahrat pois.
Vinkkien lähde: Reetta Alastalo, Koti puhtaaksi.