Kuinka sitoutunut Donald Trump on artikla 5:n kaltaisiin takuisiin?

Yhdysvaltain entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kyseenalaistaa, kuinka sitoutunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Naton perussopimuksen 5. artiklan noudattamiseen.

– Jos hän ei ole sitoutunut artiklaan 5, kuinka sitoutunut hän on artikla 5:n kaltaisiin takuisiin? Bolton kysyy Times Radion videohaastattelussa.

Kiovan kauppakorkeakoulun johtaja ja Ukrainan entinen elinkeinoministeri Tymofiy Mylovanov on jakanut osia videohaastettelusta omalla viestipalvelu X:n tilillään.

Boltonin mukaan Trumpin lupauksiin uskovan on oltava varuillaan, sillä lupaukseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tulisi muistaa vanha sanonta: ”Huijaa minua kerran, häpeä on sinun. Huijaa minua kahdesti, häpeä on minun.”, Bolton sanoo.

Boltonin mukaan Yhdysvallat ei ole sitoutunut sijoittamaan joukkojaan Ukrainaan. Bolton huomauttaa, että amerikkalaisjoukot toimivat alueella eräänlaisena turvatakuuna ja siksi joukkoja on edelleen Euroopassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa.

– Ei joukkoja Ukrainassa tarkoittaa, että itärannikolta on pitkä matka Ukrainaan, Bolton sanoo.

Lisäksi entinen neuvonantaja kritisoi Trumpin turvatakuutarjouksia. Hänen mukaansa Trumpin tyyli on uhkaileva. Uhkailu ei juuri herätä luottamusta siihen, mitä hän tarjoaa, Bolton huomautta.

– Ota tämä turvatakuu, jonka tarjoamme, koska jos et tee sitä pian, perumme sen, Bolton kuvailee neuvottelutaktiikkaa.

Lopuksi Bolton mainitsee myös Ukrainan edistysaskeleista merellä. Tällä hetkellä arviolta kolmasosa Venäjän Mustanmeren laivastosta on uppoamispisteessä. Jos Ukraina saavuttaa edistystä vedenalaisten droonien avulla, sillä on suurta merkitystä, sillä alue on ollut Venäjälle historiallisesti kriittisen tärkeä, Bolton sanoo.

