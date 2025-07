Kuinka pitkään lämpöä vielä riittää?

– Heinäkuun loppua kohti mentäessä sää näyttää jatkuvan helteisen lämpimänä, mutta voi muuttua astetta epävakaisempaan suuntaan, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen sääblogissaan.

Helteisen lämmin korkeapainesää on pitänyt Suomea otteessaan noin viikon verran, mutta maan etelä- ja keskiosassa sade- ja ukkoskuuroilta ei ole vältytty.

Salosen mukaan heinäkuun viimeisillä viikoilla helteinen sää näyttää jatkuvan, mutta korkeapaineen alue Pohjois-Euroopan yllä näyttää antavan periksi.

– Kuukausiennusteen perusteella kesäistä lämpöä voi riittää vielä ainakin osassa maata pitkälle elokuun puolelle, hän sanoo.

Sää jatkuu suurella todennäköisyydellä helteisen lämpimänä ja etenkin heinäkuun 21. päivänä alkavalla viikolla suuressa osassa maata aurinkoisena.

– Viikon kuluessa näyttää siltä, että Pohjois-Euroopan yllä oleva korkeapaineen alue voisi vähitellen antaa periksi. Sen myötä etelästä voisi jälleen päästä nousemaan epävakaisempaa ja kosteampaa ilmaa osaan maata, ja kuurosateet ukkosineen voisivat jälleen yleistyä, Salonen toteaa.

Kuukausiennusteessa viikko näyttää Suomessa keskilämpötilaltaan yleisesti 2–5 astetta tavanomaista lämpimämmältä.

Salosen mukaan sademäärien suhteen ennuste on melko epävarma, mutta etenkin maan keskivaiheilla on viitteitä tavanomaista vähäsateisempaan suuntaan.

– Suomen eteläpuolella on kuitenkin laajoilla alueilla tavanomaista sateisempaa, ja viikon mittaan osa sateista voisi ulottua myös Suomen puolelle. Koska kyse on kuuroittaisista sateista, sadekertymien suhteen voi olla hyvin suurta paikallista vaihtelua.

Heinäkuun 28. päivä alkavalla viikolla kesäisen lämmintä

Salosen sanoo, että kesäisen lämmin sää näyttää jatkuvan heinä–elokuun vaihteen yli.

– Kuukausiennusteen mukaan viikon keskilämpötila on Suomessa joko ajankohdalle tyypillinen tai hieman tavanomaista korkeampi. Sademäärien suhteen ennustettavuus on heikko, mutta Pohjois-Euroopassa on yleisesti viitteitä matalapainevoittoisen sään suuntaan. Näin ollen ajoittaisia sateita tai sadekuuroja voisi tulla tavanomaista yleisemmin.

Heinä–elokuun vaihteessa päivän ylimmät lämpötilat ovat tyypillisesti etelässä 20–23, maan keski- ja pohjoisosassa 20 asteen molemmin puolin ja Pohjois-Lapissa 16–18 astetta.

Elokuun edetessä vaihtoehdot Suomen osalta ovat yhä vielä auki.

– Kuukausiennusteessa lämpötilan poikkeamat Suomen yllä heikkenevät, sillä ennusteen epävarmuus alkaa olla jo melko suuri. Todennäköisyydet ovat kuitenkin ennemmin tavanomaisen ja tavanomaista lämpimämmän sään puolella, Salonen kirjoittaa.

– Elokuun alkupuolen sademääräennuste Suomessa kallistuu vielä paikoin sateisemman sään kannalle, mutta kuun puolivälin lähestyessä alkaa olla jälleen viitteitä kuivemman korkeapainesään suuntaan.

Tyypillisesti vielä elokuun puolivälissäkin päivän ylimmät lämpötilat ovat etelässä 20 asteen vaiheilla, kun taas osassa Lappia jäädään jo 15 asteen vaiheille.

– Elokuun puolivälistä alkaen terminen syksy alkaa tyypillisesti jo leviämään pohjoisimpaan Lappiin. Aikaisimmillaan terminen syksy on alkanut Lapissa jo elokuun alussa, myöhäisimmillään vasta syyskuun puolivälin jälkeen, Salonen kertoo.