”Kuin Vladimir Putin” – Kiinan puolustusministerin jyrkät puheet järkyttävät

Kiinan puolustusministeri Li Shangfun viikonloppuna pitämä aggressiivinen linjapuhe on herättänyt runsaasti huomiota kansainvälisen politiikan tarkkailijoiden keskuudessa. Uransa Kansan vapautusarmeijassa tehnyt Li nimettiin maansa puolustusministeriksi maaliskuussa, joten sunnuntainen puhe Shangri-La-turvallisuuskonferenssissa Singaporessa oli tuoreen ministerin ensimmäisiä näkyviä esiintymisiä maailmalla.

Nyt Lin puhetta verrataan uhmakkuudessaan jopa Vladimir Putinin kuuluisaan Münchenin puheeseen vuodelta 2007. Tuolloin Venäjän presidentti ryöpytti rajusti länttä, ja puheen on jälkikäteen arvioitu antaneen esimakua Putinin aggressiivisesta voimapolitiikasta.

– Olen vuosien varrella kuullut useita kiinalaisia puheita Shangri-Lassa, mutta en koskaan näin aggressiivista. Mielestäni meidän pitäisi verrata sitä Putinin puheeseen Münchenin turvallisuuskonferenssissa vuonna 2007, puolustusministeri Lin puhetta todistanut saksalainen europarlamentaarikko Reinhard Bütikofer kirjoittaa Twitterissä.

Ranskalainen turvallisuuspolitiikan huippuasiantuntija, Kansainvälisen strategisen tutkimuksen instituutin (IISS) johtajana pitkään toiminut François Heisbourg toteaa viestipalvelussa allekirjoittavansa saksalaisen ”synkän arvion”.

Puheessaan Li kommentoi etenkin Taiwanin saaren asemaa erityisen jyrkin sanankääntein. Kiina ei tule sallimaan Taiwanin erottamista Kiinan yhteydestä, eikä Kiina myöskään poissulje voimankäyttöä Taiwanin kohdalla, ministeri linjasi. Kiina ei tunnusta Taiwanin itsenäisyyttä, vaan pitää saarta maakuntanaan.

Vain tunteja ennen Lin puhetta kiinalaisalus oli törmätä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen kansainvälisillä vesillä Taiwaninsalmella, CNN kertoo. Yhdysvaltalaisten mukaan kiinalaisalus toimi tilanteessa vastuuttomasti, kiinalaisministeri syytti taas yhdysvaltalaisia ”provokaatiosta”.

– Keskittykää omiin asioihinne, Li sanoi.

Shangri-La-osallistujien mukaan ministerin puhe sisälsi runsaasti kritiikkiä Yhdysvaltoja kohtaan. Saksalaisen Bütikoferin mukaan Kiina haluaa selvästi ajaa Yhdysvallat pois Indopasifiselta alueelta.

– Li Shangfu kysyy: ”Kuka häiritsee rauhaa alueellamme”. Ja sitten, mainitsematta heitä nimeltä, syyttää Yhdysvaltoja. Hän ei sano sitä vain ohimennen, vaan vääntää asiaa rautalangasta. Yhdysvalloilla on aina pahat mielessä, kun taas Kiina on oikeassa, Bütikofer luonnehtii Lin puhetta.

Li Shangfu: "Who is disrupting the peace in our region?" And then, without mentioning them by name, lays the blame at the U.S. doorstep. He doesn't say that just in passing, tries to hammer it home. The U.S. does everything wrong with bad intentions, while China is right! #SLD23 — Reinhard Bütikofer (@bueti) June 4, 2023

I agree with that gloomy assessment https://t.co/zwsEi6pZCr — François Heisbourg (@FHeisbourg) June 4, 2023

Interesting also: Li Shangfu says that the U.S. belongs outside the Indo-Pacific region. He may be getting a little bit ahead of himself. But the aggressive tone allows no doubt: China wants to expell the U.S. from the Info-Pacific. #SLD23 — Reinhard Bütikofer (@bueti) June 4, 2023