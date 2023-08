Yleinen makeutusaine voi aiheuttaa koiralle hengenvaaran

Ksylitolipitoisten tuotteiden syöminen on koiralle vaarallista ja pienikin määrä ksylitolia voi aiheuttaa koiralle hengenvaarallisen voimakkaan verensokerin laskun, Agria Eläinvakuutus muistuttaa.

Vaikka ihmisille ksylitolilla on positiivisia terveysvaikutuksia, kuten hampaiden reikiintymisen ehkäisy, koiralle ksylitoli on myrkyllistä. Yleisimpiä ksylitolimyrkytyksen oireita ovat oksentelu, heikotus, tärinä, jäykkyys ja kouristelu. Oireet näkyvät yleensä ensimmäisen tunnin aikana. Oireet ja niiden voimakkuus vaihtelevat syödyn ksylitolin määrän mukaan.

Mahdollisen maksavaurion oireet näkyvät vasta ensimmäisen parin vuorokauden aikana. Vaikka koira ei oireilisi heti, kannattaa aina ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, kun koira on syönyt vähäisenkin määrän ksylitolia.

Vaikka koira söisi vain 0,1 grammaa ksylitolia painokiloa kohden, sille voi kehittyä hypoglykemia eli verensokeri voi laskea vaarallisen alhaiseksi. Jos koira syö ksylitolia 0,5 grammaa painokiloa kohden tai enemmän, kasvaa myös maksavaurioiden riski.

Ksylitolipitoisuus vaihtelee hieman tuotteen mukaan. Purukumeissa ksylitolipitoisuus on yleensä noin 30-70 prosenttia, pastilleissa taas noin 50-95 prosenttia.

– Jos koira syö jotain ksylitolipitoista, pyri selvittämään kuinka paljon ksylitolituotetta koira on syönyt, mikä tuote on kyseessä ja mikä on sen ksylitolipitoisuus. Ota yhteyttä aina eläinlääkäriin ja noudata saamiasi hoito-ohjeita, Agria Eläinvakuutus ohjeistaa.

Jos ksylitolin syömisestä on kulunut yli 30 minuuttia, voit ensiapuna auttaa nostamaan koiran verensokeria antamalla koiralle siirappia tai hunajaa: 1 ruokalusikallinen 5 painokiloa kohden, joko suoraan suuhun tai veteen sekoitettuna. Tarvittaessa hunajan tai siirapin voi myös hieroa suoraan koiran ikeniin, josta se imeytyy nopeammin elimistöön.

Mikäli koira löytää maasta jo pureskellun purukumin ja syö sen, myrkytyksen riski on hyvin pieni. Pureskeltu purukumi ei yleensä sisällä koiralle vaarallisia määriä ksylitolia, koska ksylitoli on jo liuennut ihmisen suussa purukumin pureskelun aikana.

Paras tapa ennaltaehkäistä ksylitolimyrkytystä on säilyttää kaikki ksylitolipitoiset tuotteet koiran ulottumattomissa. Purukumi ja erilaiset ksylitolipastillit jäävät helposti koiran ulottuville, esimerkiksi käsilaukkuun tai koulureppuun. Erityisesti lapsiperheissä asiaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja opastaa lapsia ksylitolituotteiden huolellisessa säilytyksessä.

Ksylitoli on luonnosta peräisin oleva makeutusaine. Sitä esiintyy pieninä pitoisuuksina lukuisissa kasveissa, sillä esimerkiksi mansikka ja banaani ovat ksylitolin luontaisia lähteitä. Myös ihmisen elimistö valmistaa ksylitolia aineenvaihduntatuotteena. Elintarvikekäyttöön ksylitolia valmistetaan kasvien kuitumateriaalista eli ksylaanista. Sitä käytetään makeutusaineena muun muassa purukumissa, makeisissa ja pastilleissa.