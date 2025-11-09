KSML: Yksi seikka palokuolemissa kiinnitti poliisin huomion – pieni korjaus voi pelastaa henkiä

Jyväskyläläisen asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Peltovuori kertoo kiinnittäneensä poliisina työskennellessään huomiota erikoiseen seikkaan useissa palokuolemissa. Keskisuomalaiselle Peltovuori sanoo uhrien menehtyneen ulko-ovelleen, sillä ovea ei ole saanut sisältä auki tulipalon aiheuttaman ylipaineen takia.
Peltovuoren johtamaan taloyhtiöön onkin vuonna 2023 tehty paloturvallisuuden kannalta merkittävä korjaus, kun asunnoissa vaihdettiin ulko-ovien sisäovien lukkorungot. Oveen asennettavan turvalaitteen venttiili helpottaa oven avaamista tulipalon sattuessa. Ylipainetta tasaava lukkorunko oli myös ovien uusimista edullisempi vaihtoehto.
Taloyhtiössä on tehty myös muita paloturvallisuutta parantavia muutoksia, Peltovuori kertoo. Yhtiöön on hankittu muun muassa palo-oven automaattisesti tulipalon aikana sulkeva ovipumppu, ja kaikki palohälyttimet on yhtenäistetty. Jatkossa kaikkien hälyttimien paristot vaihdetaan samanaikaisesti, taloyhtiöstä kerrotaan. Jokaisen asukkaan on myös hankittava sammutuspeite.