Kryptovaikuttaja tyrmää paniikin: Bitcoinin romahdus johtaa harhaan

Kryptovaluutta bitcoinin arvon romahdus viime viikolla on synnyttänyt monenlaisia spekulaatioita maailman tunnetuimman kryptovaluutan tulevaisuudesta.

Bitcoinin arvo on sukeltanut vajaassa kuukaudessa lähes neljänneksen. Vielä tammikuun puolivälissä Bitcoinin hinta oli parhaimmillaan yli 90000 dollarissa. Tällä hetkellä hinta on noin 70000 dollarissa. Kyseessä on Bitcoinin pahin romahdus sitten vuoden 2022.

Yhdysvaltalaisen kryptovaikuttajan Balaji Srinivasanin mielestä kryptovaluuttojen pitkän aikavälin kehityssuuntaa tulkitaan väärin markkinoilla, jotka tuijottavat vain lyhyen aikavälin kurssiliikkeitä.

Teknologiasijoittaja Srinivasan on toiminut aiemmin muun muassa kryptovaluuttojen vaihto-alustayhtiö Coinbasen teknologiajohtajana.

– En ole koskaan ollut näin nousumielinen (bullish) krypton suhteen, hän kirjoitti viestipalvelu X:ssä julkaistussa päivityksessä viime viikolla.

Srinivasan perusteli näkemystään sillä, että sopimusten, instituutioiden ja kansainvälisen oikeuden globaali koordinaatio epäonnistuu yhä useammin samaan aikaan, kun ohjelmistopohjaiset järjestelmät jatkavat kasvuaan rajojen yli.

– Sääntöihin perustuva järjestys romahtaa, ja koodiin perustuva järjestys nousee, joten lyhyen aikavälin hinnalla ei ole väliä.

Viime viikon hinnanlasku pyyhki samalla kaiken sen nousun, jota Bitcoin oli kerännyt Donald Trumpin marraskuussa 2024 tapahtuneen uudelleenvalinnan jälkeen.

Bitcoin tuli toiminnalliseksi vuonna 2009 ja on sen jälkeen kokenut olemassaolonsa aikana useita hintaromahduksia, mutta hinta on lopulta noussut aina aiempaa tasoa korkeammalle.

Kryptovaluutan tuorein nousu alkoi Trumpin voitettua presidentinvaalit. Lokakuussa 2025 Bitcoinin hinta kipusi hetkellisesti yli 127000 dollarin.

Financial Timesin toimittaja Jemima Kelly huomauttaa FT:n kolumnissaan, että bitcoinin puolustajille on ominaista liiallinen itsevarmuus, jota he projisoivat, ja joka on koko järjestelmän ylläpitämisen kannalta ratkaisevaa. Kellyn mielestä se on aina ollut perusteetonta, vastuutonta ja typerän uhkarohkeaa.

– Bitcoin on syntymästään asti ollut matkalla kohti loppua, joka päättyy maahan läsähtämiseen, hän kirjoittaa.

Bitcoin on saanut Trumpin kaudella nostetta, kun Trumpista on puhuttu ”bitcoin-presidenttinä”, joka aikoo tehdä maasta “kryptojen pääkaupungin”.

Kellyn mielestä spekulatiivisen manian loppupäivän arvioiminen pelkän uskon perusteella on vaikeaa, mutta usko alkaa hiipua.

– Viikko on osoittanut, että niiden “suurempien hölmöjen” varanto, joihin bitcoin nojaa, on kuivumassa. Sadut, jotka ovat pitäneet krypton pinnalla, paljastuvat saduiksi. Ihmiset alkavat herätä siihen tosiasiaan, ettei “tyhjästä” rakennetun asian arvolla ole mitään pohjaa, Kelly kirjoittaa.

– Kysy itseltäsi: onko tämä vielä olemassa sadan vuoden päästä? Ja muista, että “olennaista ei ole se, miten putoat, vaan se, miten laskeudut, hän jatkaa.