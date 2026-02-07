Kryptojen romahdus yllätti asiantuntijat

Monet tunnetuimmista kryptovaluutoista kokivat tällä viikolla suurimman romahduksen arvossaan kolmeen vuoteen. Esimerkiksi Bitcoin laski hurjat 16 prosenttia. Asiantuntijat yllättyivät tiputuksesta eivätkä he ole The Wall Street Journalin mukaan kyenneet löytämään tälle selvää syytä.
– Bitcoin romahtaa ja sijoittajat panikoivat, kryptoasiantuntija ja sijoittaja Anthony Pompliano sanoi perjantaina WSJ:n mukaan.
Mitään selkeää teoriaa laskun taustoista ei ole.
– Jos kysyt viideltä asiantuntijalta, saat viisi selitystä, SkyBridge Capitalin Anthony Scaramucci toteaa WSJ:lle.
Suosituimmiksi selittäviksi tekijöiksi ovat muodostuneet ainakin vaihtoehtoisten sijoitusinstrumenttien kuten kullan ja niin sanottujen meemiosakkeiden houkuttelevuus ja toisaalta kryptojen aiempaa rajattua saatavuutta laajempi epäsuora tarjonta.
Esimerkiksi erilaiset johdannaiset mahdollistavat kryptomarkkinoilla spekuloimisen ilman varsinaista omistussuhdetta kryptovaluuttaan.
Myös Kevin Warshin valinta USA:n keskuspankin johtoon voi olla osa yhtälöä. Hänen katsotaan kannattavan korkojen hyödyntämistä inflaation hillitsijänä ja ajavan vahvempaa dollaria. Molemmat seikat heikentävät kryptojen houkuttelevuutta.
Sääntelyn epävarmuus on niin ikään mahdollinen tekijä. Yhdysvallat on tällä hetkellä uudistamassa kryptovaluuttoihin liittyvää lainsäädäntöään ja siksi monet institutionaaliset sijoittavat ovat epävarmoja kryptojen suhteen siihen asti kunnes tulevasta sääntelystä muodostuu selkeä kuva.
Viimeiseksi jotkin asiantuntijat ovat esittäneet, että tämän viikon arvonlaskussa on ollut kyse voittojen kotiuttamisesta. Vielä viime syksynä esimerkiksi Bitcoin oli kaikkien aikojen ennätyslukemissa joka on voinut aiheuttaa monille sijoittajille halun tuottojen lunastukseen. Tällöin nyt nähty lasku olisi normaalia markkinoiden toimintaa.
Joka tapauksessa tyhjentävään vastausta kryptojen laskun ei ainakaan vielä ole pystytty aukottomasti määrittämään.
– Ei ollut mitään yksittäistä savuavaa pistoolia, kuvaa Galaxy Digitalin johtaja Michael Novogratz.