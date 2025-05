Kruunuttomat ananakset myyvät paremmin kuin perinteiset

Lidl testasi kruunuttomien ananasten myyntiä kolmasosassa myymälöitään kahdeksan viikon ajan. Testijakson tulokset olivat positiiviset, ja on kauppaketju päättänyt ottaa kruunuttomat ananakset myyntiin kaikkiin myymälöihinsä. Kruunuttomassa ananaksessa on niin asiakkaalle kuin ympäristöllekin monia etuja.

Kruunuton ananas on halvempi, sillä asiakas maksaa vain itse hedelmästä, ei kruunusta. Kruunuton ananas on myös helpompi kuljettaa kotiin. Lehdet eivät riko pussia ja tuote vie vähemmän tilaa ja on kevyempi. Tuotteessa on myös vähemmän biojätettä.

Kruunuton ananas on myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto. Kruunuttoman ananaksen kuljetuskuluissa ja pakkausmateriaaleissa säästetään noin 25 prosenttia, ja pienempään tuotteeseen kuluu vähemmän vettä ja torjunta-aineita.

Kruunua voidaan käyttää pistokkaana uusille ananaskasveille sekä pellon maa-aineksen parantamiseen. Kruunuttoman ananaksen hiilijalanjälki on 15–20 prosenttia pienempi.

– Kruunuttomat ananakset ovat tehneet jopa paremmin kauppansa verrattuna perinteiseen ananakseen. Olemme saaneet ananaksista positiivista palautetta ja meille on jo tullut asiakkailta kyselyitä, onko siihen omaan lähi-Lidliin tulossa kruunuttomia ananaksia. Nyt niitä saa, kertoo Lidlin hevi-osaston päällikkö Arttu Syrjänen.

Testijakso toteutettiin Varsinais-Suomen alueella. Nyt kruunuttomat ananakset löytyvät kaikista Lidleistä ympäri maan. Ananakset tulevat Väli- ja Etelä-Amerikasta.

Ananaksen kypsyyttä voi arvioida tuoksusta

Moni on tottunut testaamaan ananaksen kypsyyden kruunusta. Miten tämän voi tehdä jatkossa?

– Kruunu ei itse asiassa ole paras mittari kertomaan ananaksen kypsyydestä. Toisinaan käy niinkin, että kruunusta tehdyn väärän arvion perusteella jää hyvä ananas ostamatta. Parhaiten hyvän ananaksen tunnistaa tuoksusta. Hyvä ananas on tuoreen tuoksuinen ja näköinen. Liian imelä tuoksu kertoo ylikypsästä ananaksesta, Syrjänen vinkkaa.

Kruunuttomuudella ei ole vaikutusta ananaksen laatuun, säilyvyyteen tai makuun.