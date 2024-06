Krimillä roihuaa: Tuhosiko Ukraina Venäjän avaruusviestinnän keskuksen?

Ukraina iski Krimin Jevpatoriaan sunnuntaina illalla.

Jevpatoria sijaitsee länsi-Krimillä. Ukrainalaisten kanavien mukaan lähikylien asukkaat kuulivat iltakymmenen tienoilla yhteensä kahdeksan voimakasta räjähdystä. Erilaisten paikallisten huhujen mukaan iskussa käytettin Atacms-ohjuksia. Telegram-kanavilla liikkuvissa kuvissa näkyy laaja ja voimakas tulipalo Molotšnoen ja Ujutnoen välillä. Krimski Veter -kanavan mukaan alueelle nähtiin menevän ambulansseja.

Ateš-kanava kertoi joulukuussa Jevpatoriassa sijaitsevista Venäjän asevoimien tukikohdista osapuilleen puolimatkassa Molotšnoen ja Ujutnoen välillä. Se havainnoi kolme eri sijaintia, joita Venäjän asevoimat aidoitti ja suojasi. Ainakin yhdessä niistä kanavan lähteet tunnistivat S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän.

Krimski Veterin mukaan satelliittikuvat vahvistivat, että Vitinon kylässä roihusi kaksikin eri tulipaloa. Seutu sijaitsee Jevpatorian kaupungista parikymmentä kilometriä länteen. Samalla suunnalla matkan varrella ovat myös Molotšnoe ja Ujutnoe.

Vitinossa sijaitsee Venäjän asevoimien sotilasyksikkö 81415, arkisemmin NIP-16 eli pitkän kantaman avaruusviestintäkeskus. Vuonna 2016 venäläinen matkailubloggari vieraili alueella ja kuvasi rakennuksia. Hän kertoi, että Neuvostoliiton lakattua olemasta kompleksi jättimäisine tutkineen muutettiin siviilikäyttöön palvelemaan tiedettä Ukrainan tiedeakatemiaan alaisuudessa, mutta asevoimien oli jäätävä paikalle. Vain niillä oli osaaminen ja pätevyys käyttää poikkeuksellisia tutkajärjestelmiä.

Venäjän avaruusjärjestelmiin erikoistunut Russian Space Web -sivusto kertoo, että avaruusviestintäkeskus on jaettu kahteen osaan: vastaanottavat järjestelmät sijaitsevat Vitinon kylässä ja lähettävät järjestelmät läheisessä Ujutnoen kylässä. Maaliskuussa 2014 avaruusviestintäkeskuksessa oli 235 työntekijää. Kun Venäjä oli juuri vallannut Krimin, heistä 210 hyväksyi siirtyvänsä uuden työnantajan palvelukseen. Sivuston mukaan uudeksi työnantajaksi tuli Venäjän puolustusministeriö.

Footage of the Russian Russian NIP-16 space tracking and communication center burning overnight after a successful Ukrainian MGM-140 ATACMS attack. pic.twitter.com/3lZLTGmUwM

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2024