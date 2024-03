Krimiläisravintola härnää vastapäätä Venäjän suurlähetystöä

RFE/RL kertoo 54-vuotiaasta Ernest Suleimanovista, joka pitää Varsovassa Belwederska-kadulla ravintolaa nimeltä ”Krym” vastapäätä Venäjän suurlähetystöä.

Suleimanov on krimintataari ja isänmaallinen ukrainalainen, joka joutui jättämään kansansa historiallisen kotimaan venäläismiehittäjän takia vuonna 2014.

– Tämä on meidän keinomme osoittaa vastarintaa, jotta he tietävät ja näkevät sen joka päivä. Se on kuin isku vasten heidän kasvojaan. Krim ei ole heidän. Se on krimintataarien maa ja Krim kuuluu Ukrainalle, sanoo ravintoloitsija RFE/RL:lle.

Suleimanov johti Simferopolissa vuonna 2014 protesteja venäläismiehitystä vastaan ja ennen sitä hän osallistui ensimmäisestä päivästä lähtien Maidanin mielenosoituksiin Kiovassa.

Suleimanov kertoo aikoneensa jäädä niemimaalle, mutta nähtyään julisteita, joissa kehotettiin kansalaisia ilmiantamaan hänet polisille, tuli hän toisiin aatoksiin.

– Kysyn aina itseltäni palaanko koskaan Krimille. Pohdin pystyisinkö elämään niiden ihmisten kanssa, jotka pettivät Ukrainan ja auttoivat miehittäjää.

Suleimanov on itse syntynyt Uzbekistanissa, jonne hänen sukunsa päätyi Josif Stalinin toteuttamassa kaikkien krimintataarien massakyydityksessä vuonna 1944. Turkinsukuisten kriminataarien annettiin palata niemimaalle vasta vuodesta 1989 alkaen.

Suleimanov palasi Uzbekistanista vaimonsa Elmira Seyit-Ametovan kanssa sukunsa maille 1990-luvulla. Hänen Puolassa kirjoittama akateeminen opinnäytteensäkin käsitteli krimintataarien kyydityksiä. Vaimo taas toimi tataarikulttuuriin erikoistuneena Simferopolin ammattikorkeakoulun lehtorina.

”Minä trollaan venäläisiä joka päivä”

Suleimanov kuitenkin kokee edelleen tekevänsä tärkeää työtä Varsovassa ja toimivansa eräänlaisena tataarikulttuurin lähettiläänä sekä lisäävänsä tietoa alueen alkuperäisväestöstä.

Krimin perinneruokaa tarjoavan ravintolan logona on krimintataarien sinettivaakuna tamga ja sen edustaa koristavat Puolan lipun lisäksi sinikeltaiset Ukrainan ja krimintataarien liput. Kaikki työntekijät ovat krimintataareja paitsi yksi, joka on kriminukrainalainen.

Suleimanov on aiemmin kertonut ukrainalaiselle Hromadske-julkaisulle, että hän perusti Krym-ravintolan vaimonsa kanssa tammikuussa 2023.

Hän olisi voinut perustaa ravintolan ruuhkaisempaan paikkaan ansaitakseen enemmän, mutta valitsi syrjäisemmän paikan, jonne kerääntyy lähinnä joko mielenosoittajia tai Venäjän kansalaisia konsulaaripalveluita varten.

– Mutta nähtyäni tämän paikan ajattelin: voin luoda oman Krimini tänne, suoraan Venäjän lähetystön edustalla. Minä trollaan ja muistutan heitä joka päivä siitä, että Krim ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan venäläinen.

Suleimanovin mukaan parhaimpia päiviä ovat Venäjän suurlähetystön konsulaaripalveluiden vastaanottopäivät Venäjän suurlähetystössä.

– [K]un venäläiset kerääntyvät tänne aamuisin hakemaan asiakirjojaan. Minulla on silloin kiire päästä ravintolaan mahdollisimman nopeasti ja vetää Ukrainan lippu salkoon. Se on heille kuin ilo silmälle. Niitä hetkiä varten kiirehdin tänne, sanoi ravintoloitsija nauraen.