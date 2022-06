”Krim on Ukrainan oma asia” ja muut Vladimir Putinin kootut valheet

Elokuun ensimmäisellä viikolla 2008 käydyn Georgian sodan jälkeen 28. elokuuta 2008 Vladimir Putin sanoi Saksan suurimmalle televisiokanavalle ARD:lle , että on ”epäasianmukaista puhua seuraavasta kohteesta, koska sitä ei ole”.

– Krim ei ole kiistelty alue, toisin kuin Georgiassa ja Etelä-Ossetiassa, siellä ei ole ollut etnistä konfliktia. Venäjä on jo pitkään tunnustanut Ukrainan nykyiset rajat. Me olemme suurimmaksi osaksi päättäneet rajan jo. Nyt on enää kysymys demarkaatiosta [rajankäynnistä], mutta se on tekninen asia.

Putin huomautti, että Krimillä tataareilla, ukrainalaisilla ja venäläisillä, ”ylipäätään slaaviväestöllä” on omia ongelmiaan, mutta ”tämä on Ukrainan sisäpolitiikan ongelma”.

Venäjä-asiantuntija Sergej Sumlenny huomauttaa, että ”’tämä on viimeinen valloitukseni, lopetan nyt’ on aggressiivisten johtajien suosituin valhe”. Adolf Hitler käytti sitä myös Itävallan ja Tšekkoslovakian sudeettialueiden suhteen.

Maaliskuun 18. päivänä 2014 Moskovassa pitämässään puheessa Putin sanoi seuraavasti:

– Älkää uskoko heitä, jotka yrittävät pelotella teitä Venäjällä ja kiljuvat, että Krimin jälkeen on muiden alueiden vuoro. Me emme halua Ukrainan jakamista osiin.

Valkovenäläistoimittaja Hanna Liubakova on kommentoinut puhetta, että se on hyvä esimerkki ”niille maailmanjohtajille, jotka uskovat, että Putinia voidaan lepytellä ja että tämä noudattaa sopimuksia” sekä toteaa Putinin puheesta yksinkertaisesti: ”hän valehteli”. Sumlennyn mukaan kyseessä oli ”valhe, jonka länsijohtajat halusivat kuulla”.

Putin sanoi 28. syyskuuta 2015 yleisradioyhtiö BBC:lle, että Venäjä ei aio sekaantua aseellisesti Syyrian sisällissotaan. Venäläiset aloittivat ilmaiskut Syyriassa vain kaksi päivää myöhemmin. Reilut kaksi vuotta myöhemmin 11. joulukuuta 2017 Putin sanoi Syyrian-operaation suoritetun ja määräsi joukot palaamaan kotiin. Silti Venäjän joukot sotivat Syyriassa edelleen.

Putin kutsui 8. joulukuuta 2021 puheita Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan ”provokaatioksi” ja väitti Venäjän olevan ”rauhanomainen valtio”. Tarkalleen kahden ja puolen kuukauden päästä Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan pommittaen kaikkia ukrainalaiskaupunkeja.

Vielä 19. tammikuuta 2022 Venäjän apulaisulkoministeri Sergei Rjabkov sanoi, että ”Venäjä suunnittele mitään aggressiivisia toimia Ukrainaa vastaan. Me emme hyökkää, iske tai tee invaasiota Ukrainaan”.

Vielä 20. helmikuuta 2022 eli neljä päivää ennen suurhyökkäystä Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov sanoi, että Donbasin niin sanottujen ”kansantasavaltojen” itsenäisyyden tunnustaminen ei tarkoita sitä, että Venäjällä olisi mitään vaateita Ukrainan alueita kohtaan. Krimin tapausta hän piti ”käsiteltynä”.

Many people urge (until now!) for a "deal" with Putin. Let's have a look on his promises. On Aug 28th 2008, after Russian attack on Georgia, Putin gave his interview to Germany's biggest TV channel ARD and said very clear, Russia recognises Ukrainian borders incl. Crimea. /1 pic.twitter.com/tCpNdrKTPQ

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) June 9, 2022