Kremlissä kuohuu: Totuutta sodasta ei uskalleta sanoa Vladimir Putinille

Venäjän diktaattori Vladimir Putin johtaa maata rautaisella otteella.

Putin herättää pelkoa lähipiirissään, eikä kaikkia tosiasioita uskalleta sanoa ääneen hänen ollessaan läsnä, kuvailee anonymiteetin turvin puhuva Kremlin entinen virkamies The Washington Postille.

Entisen virkamiehen mukaan suurin osa virkakunnasta vastustaa sotaa, mutta kukaan ei uskalla puhua asiasta Putinille.

– Kaikki pelkäävät Putinia. Ihmiset eivät halua puhua kompromisseista koska heidän kaikkien on näytettävä, että he ovat isänmaallisia.

Massiivisten rintamatappioiden kasaantuessa Putinista on virkamiehen mukaan tullut kylmä ja välinpitämätön. Venäjän tappioiden on arvioitu nousseen jopa miljoonaan sotilaaseen.

– Tämä ei enää kosketa häntä millään tavalla, virkamies kuvailee Putinin tuntoja tappioiden määrästä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaaminen Alaskassa on virkamiehen mukaan valtava voitto ja suuri mahdollisuus Putinille.

Toinen nimettömänä puhua Kremliä lähellä oleva henkilö kuvailee kokouksen olevan suuri helpotus Venäjän eliitille, josta osa toivoo paluuta normaaliaikoihin.

Kremlin entinen virkamies uskoo kuitenkin, että tapaamisen hyödyt jäävät pieniksi.

– He joko antavat ultimaatumin Ukrainalle tai kävelevät pois saavuttamatta juuri mitään, hän arvioi.