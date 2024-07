Venäjällä huolestuttiin rintamalta palaavista sotilaista

Venäjällä ollaan huolissaan Ukrainasta palaavista sotilaista aiheutuvista riskeistä, kertoo Institute for the Study of War (ISW) viestipalvelu X:ssä.

ISW:n raportin mukaan kotiin palanneella veteraanijoukolla on pitkäaikaisia sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Kremlin lähteiden mukaan Venäjän presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirijenko on sanonut venäläisviranomaisten tapaamisessa, että Ukrainasta palaavat veteraanit sopeutuvat huonosti siviilielämään ja moni syyllistyy väkivaltarikoksiin kotiin palattuaan.

Oppositiomedia Meduzan mukaan eräs tapaamiseen osallistunut tietolähde kertoo Kirijenkon sanoneen, että veteraanien kasvava rikollisuus aiheuttaa epäjärjestystä, pelkoa ja vihaa veteraaneja kohtaan.

Kirijenkon kerrotaan sanoneen, että nykytilanne on erilainen Neuvostoliiton käymään Afganistanin sotaan ja toiseen maailmansotaan verrattuna, sillä Afganistanin sota tuotti vähemmän tappioita ja toisen maailmansodan aikaan Neuvostoliitto oli laajasti mobilisoitu.

Nyt sotaa seurataan television välityksellä, eikä yhteiskunta ole valmistautunut kohtaamaan, ymmärtämään ja hyväksymään veteraaneja.

Venäläisviranomaiset ovat huolissaan siitä, että yhteiskuntaan sopeutumattomat veteraanit muodostavat rikollisjengejä.

Kirijenkon mukaan uusi ”Sankareiden aika” -ohjelma voi luoda puskurin palaavien veteraanien ja siviilien välille, mutta takaisin siviilielämään sopeuttavaan ohjelmaan mahtuu ainoastaan 100 sotilasta kerralla, joten se ei tue laajaa veteraanikuntaa.

Meduzan lähteiden mukaan Kremlissä ei täysin käsitetä sitä, miten suuren riskin palaavat veteraanit aiheuttavat maan sisäiselle järjestykselle, mikä tukee ISW:n arviota siitä, ettei Venäjällä juurikaan ole arvioitu hyökkäyssodan pitäaikaisia sosiaalisia vaikutuksia.

ISW:n mukaan Kreml kamppailee jo nyt etnisten ja uskonnollisten konfliktien kanssa. Lisäksi viimekesäinen yksityisarmeija Wagnerin kapina osoitti, miten kasvava tyytymättömyys sotilaiden keskuudessa voi muodostua hallinnolle välittömäksi uhkaksi.

3/ The Kremlin is reportedly concerned about the long-term social and political implications of Russian veterans returning from the war in Ukraine.

The Russian government is reportedly considering stricter measures to directly censor critical voices on Russian social media.

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) July 20, 2024