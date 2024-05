Kremlin vakooja rakensi verkostoa vuosikausia Norjassa

Eri puolilla Eurooppaa on varoitettu Venäjän tiedustelupalveluiden suunnittelemista sabotaasi-iskuista ja muusta vaikutustoiminnasta. Norjassa huolena on raja-alueilla sijaitsevien asevoimien kohteiden sekä merenalaisten kaasuputkien ja tietoliikennekaapeleiden turvallisuus.

Barents Observer -media kertoo Murmanskista kotoisin olevasta venäläismiehestä, jonka vierailut Norjaan päättyivät äkillisesti. Mediassa oli selvitetty Kremlin tapaa käyttää Venäjän maantieteellistä seuraa vakoojien värväämiseksi.

Seuran Murmanskin osaston johdossa toimiva Sergei Goncharov oli matkustanut vuosien varrella ympäri Norjaa paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Maantieteellinen seura oli pyörittänyt vuodesta 2016 toisen maailmansodan historiaan ja muistomerkkeihin liittyvää projektia Norjan raja-alueilla.

Goncharov toimii nykyisin myös Murmanskin kuvernöörin neuvonantajana kansainvälisissä asioissa. Venäjän maantieteellisen seuran hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin vuonna 2009 silloinen pääministeri Vladimir Putin. Puolustusministeri Sergei Shoigu toimi sen johdossa, mikä heijasti läheisiä suhteita asevoimiin. Seuralla ja Goncharovilla oli lisäksi yhteyksiä turvallisuuspalvelu FSB:hen.

Norjaan usein matkustanut Sergei Goncharov verkostoitui moniin paikallisiin järjestöihin ja poliitikkoihin. Finnmarkin alueella järjestettiin tapahtumia ja matkoja, joissa muistettiin partisaanien toimintaa toisessa maailmansodassa.

Venäjän maantieteellinen seura jatkoi matkojen järjestämistä Norjaan Ukrainan sodasta huolimatta. Aiheet eivät aina liittyneet historialliseen tutkimukseen tai rahoitusta saaneisiin hankkeisiin. Kahden venäläismiehen kerrotaan matkustaneen Osloon ja yrittäneen värvätä venäläisväestöstä vakoojia.

Eräs mies kertoo Current Time -medialle saaneensa tarjouksen noin tuhannen euron päiväpalkkiosta. Tehtävänä olisi ollut tiedustelukeruu Altan ja Tromssan kaupungeissa. Värvääjä oli esittäytynyt maantieteellisen seuran edustajaksi.

Sergei Goncharov ei vastannut Barents Observerin kommenttipyyntöihin puhelimitse tai sähköpostitse. Goncharov esti toimittajien profiilit sosiaalisessa mediassa.

Tromssan yliopiston professori Kari Aga Myklebostin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän tiedustelu tekee pitkäjänteistä työtä verkostojen rakentamiseen norjalaisten poliitikkojen, toimittajien, kulttuuritoimittajien ja muiden mielipidevaikuttajien kanssa. Kremlissä pohjoisia alueita pidetään strategisesti tärkeinä.

– Barentsin alueella tehty yhteistyö tarjoaa hyödyllisen savuverhon tiedustelutoiminnalle. Epäilyjä ei herää, koska kaikki rahoitus on saatu Norjan puolelta, professori toteaa.

