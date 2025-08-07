Kremlin talousvaikeudet kasaantuvat, hälyttävä viesti valtion telakalta

Vympelin telakka Rybinskissä, 260 kilometriä Moskovasta koilliseen, on aloittanut lomautukset talousongelmien vuoksi.
Telakka on osa Venäjän suurinta holding-yhtiötä OSK:ta, joka tuottaa sekä siviili- että sotilasaluksia, ja jonka budjetin alijäämä ylittää valtionvarainministeriön mukaan jo biljoona ruplaa eli 10,8 miljardia euroa.
Yhteensä 950 työntekijästä ainakin 33 on jo saanut lomautusilmoituksen. Vielä ei ole tiedossa, kuinka monta irtisanotaan kaiken kaikkiaan.
– On mahdollista, että lomautukset jatkuvat useassa vaiheessa loppuvuoden ajan, RBC:n lähde sanoo.
Hänen mukaansa lomautukset liittyvät Vympelin kulujen sopeuttamiseen tilausten puuttumisen takia. Rybinkan telakan johto on päättänyt irtisanoa jonkin verran työvoimaa tasapainottaakseen työntekijöiden määrän työmäärän kanssa.
Vympel tuottaa pieniä ja keskisuuria aluksia, kuten pieniä ohjusveneitä puolustusministeriölle, partio- ja anti-sabotaasiveneitä FSB:n rajavalvonnalle sekä hydrografisia aluksia merivoimille.
Telakka on valmistanut myös viisi Kometa 120M -kantosiipialusta reittiliikenteeseen Asovan- ja Kaspianmerelle.
Heinäkuun lopulla venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö leikkasi valtion siviilialuskannan modernisointiohjelmasta yli 40 prosenttia.
Syynä on valtion hyvinvointirahaston varojen hupeneminen ja ongelmat liittovaltion budjetissa, josta jo kolmannes menee Ukrainan vastaisen sodan tarpeisiin.
Venäjän valtion siviilialuskannan keski-ikä on jo ylittänyt 40 vuotta. Maan pitäisi ottaa vuosittain käyttöön vähintään 200–220 uutta alusta, jos aluskannan ikääntymisestä johtuvien onnettomuuksien kasvu haluttaisiin välttää.