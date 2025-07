Kremlin talouskriisi syvenee, teollisuuden tuotanto hyytymässä

Monet asiantuntijat ennakoivat Venäjän talousongelmien kärjistyvän loppuvuoteen mennessä.

Korkean inflaation lisäksi uhkana ovat työvoimapula, kansainväliset pakotteet ja kestämättömällä pohjalla oleva sotatalouden malli.

Venäjän entisen pääministerin Mihail Kasjanovin mukaan presidentti Vladimir Putin tietää, että tilanne menee jatkuvasti vaikeampaan suuntaan. Hänen mukaansa useat ministerit olisivat jo varoittaneet Putinia asiasta.

Moskova on kiihdyttänyt viime aikoina hyökkäysoperaatioita Ukrainassa, koska jäljellä olevan aikaikkunan arvioidaan olevan sulkeutumassa.

BBC:n pitkäaikainen Moskovan-kirjeenvaihtaja Steven Rosenberg huomauttaa aiheen olleen esillä Venäjän mediossa tiukasta kontrollista huolimatta.

Venäjän valtion virallisessa Rossijskaja gazeta -lehdessä on sen sijaan keskitytty esittelemään etusivulla uusia Lada-autoja. AvtoVAZin uusi malli on rakennettu samalle alustalle kuin 2015 esitelty Lada Vesta. Pakotteiden aiheuttaman komponenttipulan vuoksi venäläisautoista on jouduttu riisumaan monia varusteita, kuten ABS-jarruja.

Sävy on synkempi Nezavisimaja gazeta -lehden uutisissa. Maan suurimpiin lukeutuva sanomalehti kertoo siviilipuolen teollisuuden menettäneen aiempaa optimismiaan talouskehityksen suhteen. Yhä useammat yritykset ovat joutuneet leikkaamaan tuotantoaan.

Tuotannon vähentämistä suunnitteli enemmistö yrityksistä ensi kertaa sitten elokuun 2022 jälkeen.

– Negatiiviset trendit vahvistuvat, lehti kirjoittaa.

Analyytikko Pavel Rjabov sanoo, ettei kyse ole vielä kriisistä tai taantumasta, mutta Venäjän talous on silti lähellä stagnaatiota. Kasvua on ollut vain ajoneuvo- ja lääketuotannon kaltaisilla aloilla, jotka ovat suoraan tai epäsuoraan yhteydessä Ukrainan sotilasoperaation tarpeisiin.

EU:n asettamat uudet pakotteet ja öljyn hintakaton laskeminen voivat tarkoittaa Venäjän valtiolle jättimäisiä tulonmenetyksiä. Asiantuntijat esittävät lisäksi huolen maan teknologisen kehityksen hyytymisestä.

– Venäjä on osittaisessa eristyksessä laajamittaisten länsimaisten pakotteiden seurauksena. Se on pitkälti suljettu ulkomaisilta sijoituksilta ja modernilta teknologialta, ekonomisti sanoo Moskovski Komsomolets -sanomalehdelle.

– On naiivia ajatella, että voimme valmistaa itse kaiken tarvitsemamme, tai että saamme niitä Kiinasta. Edes vahvempi kumppanimme ei pysty tekemään kaikkea itse, eikä se halua jakaa kaikkea Venäjän kanssa, ekonomisti jatkaa.