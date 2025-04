Kremlin sotakone alkaa hyytyä

Useat talousindikaattorit viittaavat Venäjän kansantalouden ajautuneen yhä suurempiin vaikeuksiin.

Goldman Sachs -pankin arvion perusteella Venäjän talouskasvu olisi pudonnut noin viidestä prosentista nollan tienoille. Venäjän VEB:n ja Sberbankin julkaisemat tiedot viittaavat elinkeinoelämän ongelmiin.

Venäjän keskuspankki totesi aiemmin huhtikuussa, että useiden sektorien tuotanto on heikentynyt romahtaneen kysynnän vuoksi. Economist-lehti huomauttaa Kremlin päihittäneen lähes kaikki talousennusteet Ukrainan sodan alusta lähtien, mutta nyt raja vaikuttaa tulleen vastaan.

Sodan alun jälkeen monet ekonomistit ennakoivat Venäjän bruttokansantuotteen romahtavan jopa 15 prosenttia. Vuonna 2022 laskua oli 1,4 prosenttia, mutta kahtena seuraavana vuotena kasvua oli yli neljä prosenttia.

Kremlin viimeaikaisiin ongelmiin on tarjottu kolme eri selitystä. Venäjä on muuttunut sotataloudeksi, joka nojautuu länsimaisten investointien sijasta itään. Asetuotantoon on sijoitettu valtavia summia ja uusia toimitusketjuja rakennettu Kiinan ja Intian kanssa.

Rakenteellinen muutos alkaa olla valmis, joten siihen ohjattujen julkisten investointien väheneminen heikentää kasvua lyhyellä aikavälillä. Venäjän kannalta tämä ei ole ongelma, jos investointeja vapautuu talouden kannalta hyödyllisempiin kohteisiin.

Inflaatio on edelleen korkealla sotilasmenojen ja työvoimapulan vuoksi. Palkkataso nousi viime vuonna 18 prosenttia aiheuttaen kaikkiin hintoihin nousupainetta. Keskuspankin ohjauskorko on ennätyksellisessä 21 prosentissa. Inflaation ennakoidaan hidastuvan lähitulevaisuudessa, mutta se lisää kansalaisten säästöhaluja ja hidastaa kasvua.

Kaikkein huonoin uutinen Kremlin kannalta on viimeaikainen muutos globaalissa toimintaympäristössä. Yhdysvaltain lietsoma kauppasota on ajanut alas kasvuennusteita ja samalla raakaöljyn hintaa. Ekonomistit ovat erityisen huolissaan Kiinasta, joka on venäläisen öljyn suurin yksittäinen ostaja.

Vajoava raakaöljyn hinta aiheuttaa Venäjälle monenlaisia ongelmia osakemarkkinoista reaalitalouteen. Maaliskuussa Kremlin öljy- ja kaasutulot romahtivat 17 prosenttia. Donald Trumpin kauppalinjaukset ovat näin ollen iskeneet kovaa Venäjän talouteen.