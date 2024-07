Näin Suomessa opetetaan poliisia salamurhatilanteiden varalle

Kansanedustaja ja poliisi Marko Kilven mukaan murhayrityksen kohteeksi joutuneen Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trumpin turvamiesten eli salaisen palvelun agenttien toiminta oli ”luokattoman surkeaa”.

– Ensinnäkin ihmiset olivat ilmoittaneet poliisille katolla liikkuvasta miehestä kiväärin kanssa. Se ei ollut aiheuttanut reagointia. Miksi? Lähirakennusten kattoja ei oltu varmistettu. Miksi? Laukauksia kuuluu. Tulee osuma. Vasta sitten alkaa kuulua käskyjä mennä maihin. Miksi?, Kilpi listaa Facebookissa havaintojaan tilanteesta.

– Trump on jo siinä vaiheessa tehnyt omat johtopäätöksensä ja vetänyt itsensä katveeseen. Lavalle kerääntyy ryhmän verran salaisen palvelun porukkaa. Osuman saanutta päämiestä ei lähdetä viemään suojaan, vaan hänet nostetaan pystyyn keskelle lavaa, jossa otetaan hyvin erikoinen ryhmähali ja pidetään päämiestä uudestaan liikkumattomana maalitauluna juuri samalla paikalla, missä häntä on jo kertaalleen ammuttu. Miksi ihmeessä?, hän jatkaa.

Kilpi kertoo, miten Suomessa poliisi toimisi vastaavassa tilanteessa.

Hän kertoo, että Suomessa on niin sanottu +1-sääntö.

– Se on ensimmäisiä asioita, jotka poliisikoulussa opetetaan. Tekijöitä voi aina olla enemmän kuin yksi tai enemmän kuin mitä on jo kiinni. Tai tekovälineitä voi aina olla enemmän kuin yksi tai enemmän kuin mitä on jo hallussa tai löydetty ja niin edelleen, Kilpi kertoo.

Tätä sääntöä Trumpia suojaavat agentit eivät Kilven mukaan noudattaneet.

– Jos tekijöitä olisi ollut +1, eipä olisi ollut kummoinenkaan homma napata Trump lavalta, kun salainen palvelu niin poikkeuksellisen hyvin koko porukalla päämiestään paikallaan maalitauluna piteli. Katsokaa, kuinka häntä jäädään pitelemään vielä uudestaan esillä rappusten edessä, Kilpi hämmästelee.

– Kun jotain tällaista tapahtuu, päämiehestä otetaan koppi ja lähdetään viemään suojaan niin, että hippulat vinkuu. Pää pidetään matalana, ei nosteta esille. Ei jäädä etsimään päämiehen kenkiä, kuten nyt. Ei edes kuunnella, mitä päämiehellä on sanottavaa, vaan silloin mennään. Päämiehestä tulee siinä kohtaa matkamies, jota turva vie. Ensihoidossa potilas stabiloidaan ja vasta sitten siirretään. Tässä tapauksessa salainen palvelu tuntuu menevän ensihoito-periaatteella. Miksi?

Kilven mukaan Trumpin turvamiesten mokailu jatkui lisää.

– Suomen poliisissa opetetaan myös se, että pidä kädet vapaina. Niitä saatetaan tarvita hyvinkin nopeasti. Mutta jos pitelet käsissä jotain työkalua, kannattaa varmistua että se on oikea työkalu, muuten kädet on sidottu asiaan, josta ei ole mitään hyötyä. Mitä nämä tekee? Yksi pitelee käsissään aurinkolaseja. Toinen päämiehen lippistä!!!! Miksi?, Kilpi kirjoitta.

Kun Trumpia vietiin panssaroidulle autolle, agenttien toiminta oli yhä Kilven mukaan surkeaa.

– Hitaasti mennään edelleen ryhmähalissa. Pari salaisen palvelun agenttia pyörii auton edessä todella hermostuneesti vailla minkäänlaista ideaa mitä pitäisi tehdä tai missä olla. Yksi agenteista ei saa koteloitua asettaan sitten millään. Se ei vaan koteloon osu, vaikka joutuu välillä katseellaan koteloa etsimään, Kilpi kertoo havainneensa.

– Taas kerran todetaan, että Suomen poliisissa hierotaan tätä niin paljon, että se ase menee koteloon katsomatta ja kokeilematta. Se menee sinne niin, että voit koko ajan tehdä havaintoja ympärilläsi ja reagoida niihin. Jos kaikki huomio menee kotelointiin, olet pelannut itsesi täysin ulos tilanteesta. Yhdellä agentilla tuntuu olevan jälleen tilanne päällä aurinkolasien kanssa. Miksi?

Kilpi toteaa, että hänellä olisi salaisen palvelun päällikölle monta kysymystä, jos hän Suomen eduskunnan sijaan olisi USA:n kongressissa.

– On aivan selvää, että jokuhan tähän saa vastata pitkillä tiedoilla, sen verran luokattoman surkeaa toimintaa tämä on koko turvallisuussektorilta alusta loppuun saakka. Ja sitten voisi tarjota Suomesta koulutusapua. Sitä pystyisi antamaan kuka tahansa suomalainen kenttätehtävissä oleva poliisi, Kilpi toteaa.