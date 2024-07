IL: Lapsiperheillä käsirysy Korkeasaaressa

Kahden lapsiperheen tunteet kuumenivat Korkeasaaressa siihen pisteeseen, että sanaharkka äityi Iltalehden mukaan käsirysyksi.

Rikoskomisario Anssi Enqvist Helsingin poliisista kertoo, että tilanne kärjistyi eläinaitauksen vieressä, kun perheen äiti oli nähnyt toisen perheen alakouluikäisen lapsen kurkottelevan kädellään eläinten häkkiin. Hän puuttui tilanteeseen ilmeisesti tarttumalla lapseen, jotta mitään ikävää ei tapahdu. Aitaukseen kurkotelleen lapsen äiti puolestaan katsoo, että hänen lapseensa käytiin käsiksi.

– Siitä tilanteesta on vanhempien välillä syntynyt selkkaus, että on tuupittu ja oltu rinnuksissa kiinni, ja on ollut nimittelyä puolin ja toisin, Enqvist kertoo IL:lle.

– Vanhemmilla oli näkemyseroja siitä, onko käyty käsiksi vai puututtu vaarantavaan toimintaan, ja tietysti vähän sitten eskaloitunut tuo tilanne. Voi olla, että [puuttuminen] on luontevampi selitys, mutta tietysti molemmat osapuolet pitää ensin osapuolet jututtaa ja asia selvittää. Tunteet ovat kuohahtaneet.