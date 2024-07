Kremlin propagandaa vyöryy Tiktokiin, videoilla miljoonia katseluja

Kiinalaisessa Tiktok-lyhytvideopalvelussa leviää miljoonien ihmisten silmille Venäjän propagandaa. Moni ei välttämättä somea selaillessa edes huomaa olevansa Kremlin vaikuttamisen kohteen.

Virolaisen Eesti Ekspressin kokeilu on paljastanut, kuinka Kremlin propaganda käytännössä vyöryy Tiktok-käyttäjien silmille.

Kokeilussa lehden toimitus osti uuden puhelimen ja SIM-kortin. Toimittajat loivat uuden sähköpostiosoitteen, jolla rekisteröitiin uusi käyttäjä Tiktokiin. Näin he varmistivat sen, että palvelun käyttö alkoi ilman aiempaa datahistoriaa. Käyttäjä oli toisin sanoen täysin uusi Tiktokin algoritmille.

Palvelu tarjosi alussa uudelle käyttäjällä viihdyttävää ja viatonta vironkielistä sisältöä. Kun toimittajat syöttivät palveluun hakusanat sota, Venäjä, hallitus ja Baltian maat, videoiden sisältö muuttui radikaalisti. He löysivät kymmeniä suosittuja käyttäjiä, jotka aktiivisesti levittävät lyhytvideoillaan väärää tietoa, valeuutisia ja propagandaa virolaisille käyttäjille.

Nämä videot ilmaantuivat nyt toimittajien näytölle. He olivat päätyneet Tiktokissa leviävien valheiden kuplaan heti kokeilun ensimmäisestä päivästä lähtien

Kremlin viesteille miljoonayleisö

Kokeilun ensimmäisen tunnin aikana Eesti Ekspressin toimituksessa tarkastettiin 227 videota, joista 63 prosenttia osoittautui propagandaksi tai disinformaatioksi.

Eräällä videolla näkyy, kuinka Ukrainan lippua pitelevä nuori mies työnnetään kumoon kävelykadun portaissa Narvassa.

– Narva 9.5.2023. Ainoa kaupunki Virossa, jossa tätä rättiä ei suvaita, videolla viitataan Ukrainan lippuun.

Videolla on 120 000 katselukertaa, 7 100 tykkäystä ja yli 800 kommenttia. Lähes kaikki kommentit ovat venäjäksi ja ne ylistävät videon tapahtumia.

Useilla videoilla vihjaillaan, että Venäjä olisi hyökkäämässä Viroon. Niillä asiantuntijoiden mukaan pyritään luomaan pelkoa virolaisten keskuuteen.

Kokeilussa algoritmi alkaa näyttää myös kansainväliselle yleisölle suunnattua propagandaa.

Yli kaksi miljoonaa katselukertaa on saanut video, jossa väitetään näkyvän Britannian ja USA:n asevoimien sotilaita taistelemassa rintamalla venäläisiä vastaan. Videon taustalla kuuluu sotilaiden puhetta englanniksi. Video vaikuttaa uskottavalta, mutta se on silkkaa Kremlin propagandaa. Sotilaat eivät ole länsimaiden joukkojen sotilaita vaan vapaaehtoisia taistelijoita.

Yhdellä videolla väitetään, että Ukraina lähettää rintamalle sotilaita, joilla on Downin syndrooma. Videolla kehitysvammainen nuori mies on puettu Ukrainan armeijan sotilaspukuun. Faktantarkastajat ovat vahvistaneet, että kyseessä on Venäjän propagandan tuottama väärennös. Video on kuitenkin kerännyt jo 4,3 miljoonaa katselukertaa.

Toisinaan videot ovat jopa miellyttävä tuntuisia. Positiivisia videoita Venäjästä julkaisee nuori nainen käyttäjätunnuksella Sasha Meets Russia.

– Olen asunut ja matkustanut monissa maissa, mutta kokemukseni osoittavat, että Venäjä on parempi kuin muut, hän sanoo maaliskuussa julkaistussa videossa. Sillä on tähän mennessä 470 000 katselukertaa.

Amsterdamin yliopiston professori Marloes Geboers sanoo Eesti Ekspressille, että ihmiset usein olettavat Tiktokin olevan puhtaasti viihdettä. Siksi propagandan tunnistaminen voi olla vaikeaa.

– Historiallisesti olemme tottuneet ajattelemaan propagandaa tiettynä asiana: esimerkiksi natsiajan julisteina tai mainoksina. Emme usko, että videot Tiktokissa ovat myös propagandaa.

Tiktokista kerrotaan Eesti Ekspressille, että videopalvelu ei salli väärän tiedon levittämistä.

– Haitallisen väärän tiedon levittäminen alustalla on kiellettyä. Lisäämme Venäjän valtion median viesteihin merkin ja poistamme 98 prosenttia sääntöjä rikkovasta sisällöstä jo ennen kuin siitä ilmoitetaan, kertoo Lukasz Lindell.